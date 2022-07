FC Bayern: Barca-Talent Adam Aznou offenbar kurz vor Wechsel zum FCB

Der FC Bayern München angelt sich offenbar ein Top-Talent aus der Nachwuchsschmiede des FC Barcelona. An Adam Aznou waren mehrere Klubs dran.

Barca-Talent Adam Aznou steht kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern München. Wie Sky berichtet, befindet sich der 16-jährige Linksverteidiger aus der legendären Talentschmiede La Masia bereits seit Mittwoch in München.

Im Werben um den Youngster würden die Bayern im Falle einer Vollzugsmeldung unter anderem Real Madrid und RB Leipzig ausstechen, denen auch Interesse nachgesagt wurde. Lediglich letzte Details seien noch zu klären.

Aznou: Parellelen zu Bayern-Star Davies

Aznou, der über das Nachwuchsleistungszentrum der Münchner an die Profis herangeführt werden soll, gilt als schneller und offensivstarker Linksverteidiger mit Stärken im Passspiel und Dribbling, der mit seinen Anlagen an Alphonso Davies erinnert. Dieser kam ebenfalls als Teenie nach München (18) und etablierte sich schnell in der ersten Mannschaft.

Bei den Katalanen wurde Aznou langfristig als Erbe von Jordi Alba gesehen und sollte gehalten werden, nun geht er aller Voraussicht nach aus Barcas U16 nach München. Für die spanische U16 lief Aznou bisher siebenmal auf, zuletzt im April. Zuvor hatte er auch zwei Partien für die marokkanische U15 absolviert. Mit Jan Montes (16) verließ im Sommer bereits ein weiterer talentierter Linksverteidiger Barca, er schloss sich dem FC Valencia an.