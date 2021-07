Der FC Bayern München trifft im Freundschaftsspiel auf den 1. FC Köln. Hier findet Ihr alle Infos zur Übertragung im TV, LIVE-STREAM und Co.

Beim FC Bayern München bahnt sich eine neue Ära an: Nachdem Hansi Flick zwei sehr erfolgreiche Jahre mit dem deutschen Rekordmeister prägte, ist nun Julian Nagelsmann der neue starke Mann an der Seitenlinie. Und nicht nur auf dem Feld haben sich die Bayern neu aufgestellt. Oliver Kahn ist seit Anfang Juli nun auch offiziell Vorstandsvorsitzender bei den Münchnern und folgt somit auf Karl-Heinz Rummenigge.

Das erste offizielle Testspiel gegen einen namhaften Gegner steht nun an. Nagelsmann trifft mit seinen Bayern auf den 1. FC Köln. Nach der EM 2021 werden einige Spieler allerdings noch fehlen. Ende Juli wird Nagelsmann seinen gesamten Kader wieder zur Verfügung haben. Dann kehren auch die Spieler der deutschen Nationalmannschaft zurück aus ihrem wohlverdienten Urlaub und steigen ins Mannschaftstraining ein. Das bedeutet, dass gegen Köln einige Spieler aus der zweiten Reihe die Chance bekommen werden, auf sich aufmerksam zu machen.

Der Effzeh ist in der vergangenen Saison noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Nach der 0:1-Niederlage im Relegationshinspiel gegen Holstein Kiel drohte der nächste Abstieg in die 2. Bundesliga. Allerdings zeigte sich der Klassenunterschied im Rückspiel. Mit 5:1 fegte Köln die Kieler Störche vom Platz und wird somit auch in der nächsten Saison in der Bundesliga vertreten sein. Auch bei Köln wurde mit Steffen Baumgart ein neuer Übungsleiter verpflichtet. Anders als sein Gegenüber wird er größtenteils auf seinen kompletten Kader zurückgreifen können.

FC Bayern vs. 1. FC Köln heute live sehen - das Freundschaftsspiel auf einen Blick

Wettbewerb Freundschaftsspiel Begegnung FC Bayern vs. 1. FC Köln Anpfiff 17. Juli - 16 Uhr Ort MS-Technologie-Arena (Villingen-Schwenningen, Deutschland)

FC Bayern vs. 1. FC Köln heute live im TV - wo ist das Spiel im Fernsehen zu verfolgen?

Leider wird das Duell zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem 1. FC Köln nicht frei empfangbar im Fernsehen zu sehen sein. Das Freundschaftsspiel im Kölner Trainingslager in Donaueschingen ist ausschließlich bei MagentaTV zu verfolgen.

FC Bayern vs. 1. FC Köln heute live bei MagentaTV verfolgen

Der Pay-TV-Sender der Telekom konnte sich bei der abgelaufenen EM 2021 bereits exklusive Übertragungsrechte für mehrere Spiele sichern und ist auch im Fußballalltag angekommen. Unter anderem wird auch die Begegnung zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem Effzeh übertragen. Allerdings ist dieses Angebot nicht kostenlos.

Möchtet Ihr das Angebot von Magenta nutzen, gibt es verschiedene Möglichkeiten dazu. Welche, findet Ihr hier. Magenta konnte für die EM einige namhafte Personen an Land ziehen. Neben Moderator Johannes B. Kerner waren auch Michael Ballack und Fredi Bobic als Experten mit dabei. Dass ein solches Aufgebot auch für ein Freundschaftsspiel aufgefahren wird, scheint allerdings unwahrscheinlich.

FC Bayern vs. 1. FC Köln heute im LIVE-STREAM sehen: Wer überträgt das Freundschaftsspiel live?

Wenn Ihr das Spiel lieber im LIVE-STREAM verfolgen wollt, bietet Euch Magenta die Möglichkeit, dies zu tun.

Das Freundschaftsspiel FC Bayern vs. 1. FC Köln heute als LIVE-STREAM bei MagentaTV

Parallel zur Übertragung bei MagentaTV könnt Ihr die Begegnung auch im LIVE-STREAM von Magenta verfolgen. Dafür braucht Ihr lediglich ein internetfähiges Gerät. Dazu zählen Smartphones oder auch Smart-TV-Geräte, Ihr habt die Wahl. Auch über einen Laptop könnt Ihr auf den LIVE-STREAM zugreifen.

Welche Möglichkeiten es genau gibt, um die Begegnung via LIVE-STREAM verfolgen zu können, erfahrt Ihr hier. Die Besetzung des Kommentators wird dieselbe sein wie bei der Fernsehübertragung.

Die Highlights des Freundschaftsspiels zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Köln

Habt Ihr das Spiel verpasst und wollt Euch die Highlights der Begegnung anschauen, gibt es eigentlich nur eine Option. Es ist zwar noch nicht bestätigt, allerdings ist es gut möglich, dass die Vereine Highlights ihrer Freundschaftsspiele auf den vereinseigenen YouTube-Kanälen hochladen.

Der 1. FC Köln hat die letzte Partie gegen den MSV Duisburg sogar in voller Länge auf dem eigenen YouTube-Kanal übertragen. Dorthin gelangt ihr über diesen Link. Den Kanal des deutschen Rekordmeisters findet Ihr hier.

FC Bayern vs. 1. FC Köln heute LIVE im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Das ist die voraussichtliche Aufstellung der Bayern:

Hoffmann - Upamecano, Nianzou, Pavard - Sarr, Roca, Rhein, Fein, Richards - Lewandowski, Choupo-Moting

Baumgart und Köln setzen voraussichtlich auf folgende Aufstellung:

Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach - Hector, Ljubicic - Thielmann, Uth, Jakobs - Andersson

Die Highlights der Bundesliga auf DAZN

DAZN überträgt das Freundschaftsspiel zwischen dem FC Bayern und Köln leider nicht. Dennoch findet Ihr auf der Streamingplattform jede Menge andere Inhalte. Unter anderem zeigt Euch DAZN die Highlights jeder Bundesligapartie. Dieser Service ist jedoch nicht kostenlos.

Möchtet Ihr ein monatliches Abonnement abschließen, müsstet Ihr 14,99 Euro zahlen, für ein Jahresabo wären 149,99 Euro fällig. Dies wären umgerechnet 12,50 Euro pro Monat. Für Bestandskunden - also Kunden, die bereits einen laufenden Vertrag besitzen - gilt dieser Preis frühestens ab dem 6. August 2021. Allerdings bekommt Ihr dafür auch deutlich mehr geboten.

Neben noch mehr Übertragungen der Bundesliga werden auch deutlich mehr Partien der Champions League übertragen. Hinzu kommen auch die Spiele der NBA und NFL. Zudem habt Ihr die Möglichkeit, das Angebot von DAZN mit einem kostenlosen Probemonat zu testen. Den Link zum kostenlosen Probemonat findet Ihr hier.

