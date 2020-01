FC Basel vs. HSV: Es gibt keine Übertragung live im TV und LIVE-STREAM

Der Hamburger SV testet gegen den FC Basel aus der Schweiz. Gezeigt wird das Testspiel heute aber nicht live im TV und im LIVE-STREAM.

Im Anschluss an das Trainingslager in bestreitet der ein Testspiel beim . Anstoß der Partie ist am Sonntag um 15 Uhr im St. Jakob-Park in der .

Gegen den Schweizer Traditionsverein muss HSV-Trainer Dieter Hecking auf Lukas Hinterseer, Jairo, Martin Harnik und Aaron Hunt verzichten.

Jairo verletzte sich im Test gegen Seoul (1:1) am Oberschenkel und flog genauso wie Martin Harnik, der wegen Wadenproblemen kaum trainieren konnte, vorzeitig nach Hamburg zurück. Zudem plagt Lukas Hinterseer eine Magen-Darm-Grippe. Für Kapitän Aaron Hunt kommt ein Einsatz gegen Basel nach seinem Bänderriss im Fuß zu früh. In einem weiteren Testspiel war der HSV letzte Woche Freitag dem Bundesligisten Schalke mit 0:4 unterlegen.

FC Basel gegen den Hamburger SV: Das Testspiel in der Übersicht

Duell FC Basel - Hamburger SV Datum Sonntag, 19. Januar 2020 | 15 Uhr Ort St. Jakob-Park, Basel Zuschauer 38.512 Plätze

FC Basel vs. Hamburger SV: Das Testspiel heute live im TV sehen - geht das?

An dieser Stelle gibt es schlechte Nachrichten für alle Anhänger der beiden Traditionsvereine: Das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Basel und dem Hamburger SV wird heute nicht live im TV übertragen, da sich kein deutscher Sender die Übertragungsrechte an der Partie gesichert hat.

FC Basel gegen den Hamburger SV: Kann man das Testspiel heute im LIVE-STREAM sehen?

Auch für Freunde des LIVE-STREAMS gibt es bei dieser Begegnung schlechte Nachrichten. Hat der HSV bislang alle Testspiele der Vorbereitung wie das 0:4 gegen Schalke 04 oder das 1:1 gegen Seoul entweder via HSV TV oder auf Youtube übertragen, bleiben dieses Mal die Monitore schwarz.

Auch der heutige Konkurrent, der FC Basel, bietet keine Übertragung der Partie auf seinen vereinseigenen Kanälen an.

Die aktuell einzige Möglichkeit, dem Geschehen im St. Jakob-Park beizuwohnen, ist, wirklich vor Ort zu sein. Der Ticketverkauf am Stadion wird heute geöffnet sein.

FC Basel gegen den Hamburger SV: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen der beiden Teams bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Schaut daher kurz vor dem Spiel nochmals rein!