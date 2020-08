Wer zeigt / überträgt FC Basel gegen Eintracht Frankfurt live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Europa League

Rückspiel im Achtelfinale der Europa League: Basel empfängt Frankfurt. Goal erklärt, wo das Spiel live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

hat eine schwere Aufgabe vor sich: Im Rückspiel des Achtelfinals der Europa League müssen die Frankfurter eine 0:3-Niederlage aus dem Hinspiel gegen den wettmachen. Die Partie wird um 21 Uhr im St. Jakob-Park angepfiffen.

Eine 0:3-Heimniederlage in einem europäischen Wettbewerb bedeutet normalerweise das sichere Aus – doch was ist heutzutage noch normal? Die Eintracht muss viermal treffen, um in das Viertelfinale, welches auf deutschem Boden ausgetragen wird, einzuziehen. Das Viertelfinale, Halbfinale und Finale der wird in Turnierform, sprich mit nur einem K.-o-Spiel in ausgetragen. Die Städte Köln, Düsseldorf, Duisburg und Gelsenkirchen sind die Gastgeber. Kurz vor der Corona-Pause erwischte Frankfurt einen rabenschwarzen Tag und verlor das Hinspiel zuhause mit 0:3 gegen die Schweizer. Für Basel trafen Samuele Campo, Fabian Frei und Kevin Bua.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo FC Basel gegen Eintracht Frankfurt live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem posten wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

Mehr Teams

Wer zeigt / überträgt FC Basel gegen Eintracht Frankfurt live im TV und LIVE-STREAM? Die Details

Wettbewerb : Europa League

: Europa League Datum : 6. August 2020

: 6. August 2020 Uhrzeit : 21 Uhr

: 21 Uhr Ort: St. Jakob-Park (Basel)

Wer zeigt / überträgt FC Basel gegen Eintracht Frankfurt live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragungsrechte

Die Europa League wurde in den letzten Jahren von diversen Sendern im TV übertragen, doch mit der Weiterentwicklung des Internets hat sich die Fußballübertragung gewandelt. Es wird vermehrt auf die Livestreamübertragung gesetzt, so auch in dieser Europa-League-Saison. Keiner der öffentlich-rechtlichen, Privat- oder Pay-TV-Sender konnte sich die Rechte an der Europa-League-Übertragung sichern. Der Streamingdienst DAZN aus Ismaning überträgt alle Spiele des Wettbewerbs live und in voller Länge. Wie genau DAZN funktioniert und wie Ihr das Spiel dann auch auf Eurem Fernseher sehen könnt, verraten wir Euch im weiteren Verlauf.

Am Donnerstag zählt‘s! ⚽️ Das nächste Pflichtspiel steht an: Drei Tage vor dem Duell beim @FCBasel1893 blicken wir auf die wichtige Partie in der @EuropaLeague 🔎#BaselSGE #SGEuropa https://t.co/cKqUxzDVZs — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 3, 2020

Wer zeigt / überträgt FC Basel gegen Eintracht Frankfurt live im TV und LIVE-STREAM? DAZN

DAZN geht am Donnerstag ab ca. 20.45 Uhr auf Sendung und überträgt Basel gegen Frankfurt über die vollen 90 Minuten live! DAZN gibt es als App für Euer Smartphone, Euer Tablet, Euren Laptop, Eure Konsole oder Euren Smart-TV als kostenlosen Download. Nach dem Herunterladen müsst Ihr Euch nur noch registrieren und einloggen – schon kann’s losgehen.

Wer zeigt / überträgt FC Basel gegen Eintracht Frankfurt live im TV und LIVE-STREAM?

Hier haben wir die Links zum Download der DAZN-App:

Wer die Übertragung auf dem Smart-TV abspielt, kann auf diese Weise das klassische "TV-Feeling" herstellen. Ihr habt keinen Smart-TV? Kein Problem! Schließt Euren Laptop oder Eure PlayStation mit einem HDMI-Kabel an Euren Fernseher an und genießt die Europa League auf dem großen Bildschirm!

Quelle: Imago Images / HJS

Wer zeigt / überträgt FC Basel gegen Eintracht Frankfurt live im TV und LIVE-STREAM? Was kostet DAZN?

Als Neukunde von DAZN könnt Ihr das Spiel sogar gratis sehen, da DAZN seinen Kunden den ersten Monat kostenlos zur Verfügung stellt! Dadurch habt Ihr die Möglichkeit, Euch an DAZN zu gewöhnen und das Programm des Portals erkunden. Nach dem Ablauf des Gratismonats kostet DAZN monatlich 11,99 Euro und ist jederzeit kündbar. Für alle Sparfüchse unter Euch: Gönnt Euch das Jahresabo für 119,99 Euro und zahlt dadurch nur ungefähr einen Zehner pro Monat!

Which team is most likely to mount a comeback in the second leg and reach the quarter-finals? 🤔



1⃣ Frankfurt (0-3)

2⃣ Copenhagen (1-0)

3⃣ Wolfsburg (1-2)

4⃣ LASK (0-5)

5⃣ (1-3)#UEL | #MondayMotivation pic.twitter.com/lSrZyRhnxX — UEFA Europa League (@EuropaLeague) July 20, 2020

Wer zeigt / überträgt FC Basel gegen Eintracht Frankfurt live im TV und LIVE-STREAM? Die Highlights bei DAZN

Ihr habt am Donnerstagabend keine Zeit? Keine Sorge, DAZN lädt kurz nach Spielende die Highlights der Partie hoch. Wer möchte, kann sich sogar das ganze Spiel im Re-Live reinziehen.

DAZN überträgt nicht nur die Europa League, sondern hat auch die Rechte für diverse andere Fußballligen und Sportarten. Mit der Europa League beginnt auch die K.-o.-Phase der , die von DAZN übertragen wird. Zudem zeigt der Streamingdienst auch die und internationale Top-Ligen wie die La Liga, und . Neben dem Fußball werden auch unter anderem American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport und Tennis gestreamt.

Wer zeigt / überträgt FC Basel gegen Eintracht Frankfurt live im TV und LIVE-STREAM? Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht werden!

Wer zeigt / überträgt FC Basel gegen Eintracht Frankfurt live im TV und LIVE-STREAM? Der LIVE-TICKER von Goal

Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal wird Euch eine perfekte Ergänzung zur DAZN-Übertragung angeboten. Fast in Echtzeit bekommt Ihr alle wichtigen Ereignisse aus dem St. Jakob-Park geliefert. Der Ticker versorgt Euch auch mit interessanten Statistiken rund um die Europa League - schaut mal rein!

Wer zeigt / überträgt FC Basel gegen Eintracht Frankfurt live im TV und LIVE-STREAM? Die Teams im Vergleich

FC Basel ... gegen ... Frankfurt 46 Mio. Euro Martkwert 205 Mio. Euro Arthur Cabral (6 Mio. Euro) wertvollster Spieler Filip Kostic (32 Mio. Euro)

Wer zeigt / überträgt FC Basel gegen Eintracht Frankfurt live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragungen im Überblick