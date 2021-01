Bericht: Rapid Wien ist bereit, Barca-Kandidat Yusuf Demir zu verkaufen

Yusuf Demir ist der Rapid-Spieler, an dem zahlreiche Top-Klubs aus Europa interessiert sind. Nun sind die Österreicher bereit, ihn abzugeben.

ist bereit, sein Super-Talent Yusuf Demir im Winter zu verkaufen. Das berichtet die Tageszeitung Kurier am Sonntag. Allerdings wollten die Österreicher den 17-Jährigen sofort wieder bis zum Sommer von seinem neuen Arbeitgeber ausleihen.

Die möglichen Einnahmen aus dem Verkauf könntem den finanziell stark gebeutelten Klub aus der Krise helfen. Demirs Marktwert liegt bei rund fünf Millionen Euro. Auf die sofortige Ausleihe bei einem Verkauf besteht Rapid dem Bericht zufolge. Sollte es hierüber mit den Interessenten keine Einigung geben, dürfte Demir erst am Ende der Saison verkauft werden.

Demir angeblich bei Barca, Salzburg und im Gespräch

Demir steht bei Rapid noch bis Sommer 2022 unter Vertrag. Somit stehen die Wiener in diesem Monat nicht unter Druck, ihr Talent loswerden zu müssen, um noch eine Ablösesumme mit seinem Verkauf zu erzielen.

Mehr Teams

Der Offensivspieler absolvierte in der laufenden Saison in allen Wettbewerben insgesamt 17 Partien und erzielte dabei vier Tore. Zuletzt wurde Demir mit dem FC Barcelona, Red Bull Salzburg und Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht.