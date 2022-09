FC Barcelona: Xavi lobt Pedri als einen der besten Spieler der Klubgeschichte

Barça-Trainer Xavi huldigt seinem Mittelfeldjuwel Pedri. Steht der Spanier sogar auf einer Stufe mit Lionel Messi?

Nach einer weiteren starken Leistung hat Trainer Xavi vom FC Barcelona sein Mittelfeldjuwel Pedri in den höchsten Tönen gelobt und ihn als einen der besten Spieler der Klubhistorie geadelt. Damit stellte Xavi den erst 19-Jährigen fast auf eine Stufe mit Lionel Messi.

"Er ist ein Fußballer der Superlative: Er versteht das Spiel, er macht den Unterschied mit Pässen, er verliert den Ball nicht... Er ist entschlossen. Er ist einer der Besten, die hier gespielt haben. Er ist eine Garantie", sagte der Coach nach dem 3:0 (2:0)-Sieg in der spanischen Liga gegen den FC Elche der Marca.

Xavi will Belastung bei Pedri besser steuern

Trotz seines jungen Alters hat sich Pedri bereits zum unverzichtbaren Bestandteil des Barça-Mittelfelds entwickelt, der Gewinner des Golden Boy Awards 2021 gilt als kommender Superstar. In der vergangenen Saison fiel Pedri verletzungsbedingt allerdings lange aus, nachdem er in der Spielzeit zuvor mit den Einsätzen für seinen Klub plus der anschließenden Teilnahme an der EM sowie an den Olympischen Spielen an seine Belastungsgrenze gekommen war.

Diesen Fehler will Xavi künftig vermeiden und Pedri seine Pausen geben. "Wir müssen uns um ihn kümmern. Wir haben den Kader gut im Griff", sagte Xavi.