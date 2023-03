Der FC Barcelona will seinen Kader weiter verstärken, für zwei Transfers soll Cheftrainer Xavi nun wohl eine üppige Summe bereitgestellt bekommen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona will Xavi offenbar ein üppiges Transferbudget für den kommenden Sommer bereitstellen. Laut der spanischen AS soll der Barca-Coach um die 100 Millionen Euro für seine Wunschspieler Juan Foyth und Vitor Roque bekommen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Katalanen sind schon länger an Foyth, Innenverteidiger vom FC Villarreal, und Vitor Roque, brasilianisches Talent von Paranaense, interessiert. Der Argentinier Foyth hat dem Bericht zu Folge eine Klausel von 54 Millionen Euro in seinem Vertrag, Roque würde Barcelona angeblich um die 40 Millionen Euro kosten.

Klappen sollen die Transfers trotz der finanziellen Probleme wohl über Abgänge von Spielern und der Überweisung der Ablösesummen in Ratenzahlungen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 25-Jährige Foyth wurde mit Argentinien in Katar Weltmeister und stand für Villarreal in dieser Spielzeit bei wettbewerbsübergreifend 20 Spielen auf dem Feld. Der 18-Jährige Roque kommt in der brasilianischen Liga in dieser Saison auf drei Spiele und drei Tore.