FC Barcelona will offenbar fünf Spieler im Winter abgeben - Memphis Depay und Eric Garcia sollen kommen

Der Umbruch beim FC Barcelona ist wohl längst noch nicht abgeschlossen. Im Winter könnten fünf Spieler den Klub verlassen, ein Duo soll kommen.

Der will in der Wintertransferperiode (1. bis 31. Januar) offenbar die im Sommer verpassten Transfers von Memphis Depay (26) und Eric Garcia (19) tätigen. Dafür sollen laut Mundo Deportivo fünf Spieler den spanischen Vizemeister verlassen.

Demnach plane Trainer Ronald Koeman nicht mehr mit Samuel Umtiti (26, Vertrag bis 2023), Junior Firpo (24, Vertrag bis 2024), Carles Alena (22, Vertrag bis 2022), Ousmane Dembele (23, Vertrag bis 2022) und Martin Braithwaite (29, Vertrag bis 2024).

Barca muss aufgrund der Misswirtschaft in den vergangenen Jahren und der fehlenden Einnahmen während der Corona-Pandemie zudem Geld sparen. Dembele, der in der laufenden Spielzeit immerhin schon siebenmal zum Einsatz kam und teils überzeugte, scheint zwar auf dem Weg zu seiner Form aus Dortmunder Zeiten, Barca habe laut Mundo Deportivo aber das Vertrauen in den verletzungsanfälligen Franzosen verloren. Zudem scheinen und weiter an einer Verpflichtung interessiert zu sein.

Mehr Teams

Barca: Firpo wird nach Dest-Transfer nicht mehr gebraucht

Für Firpo findet Koeman aktuell keine Verwendung, da Sergino Dest, Neuzugang von Amsterdam, auf beiden Seiten verteidigen kann und notfalls für Jordi Alba einspringen könnte.

Kommt Depay im Winter, wäre für Braithwaite endgültig kein Platz mehr im Barca-Kader. Seine Verpflichtung inmitten der vergangenen Saison resultierte ohnehin aus der Verletztenmisere in Barcas Offensive. Eine große Zukunft bei Barca winkte Braithwaite schon damals nicht.

Umtiti und Alena stehen wie Dembele schon länger auf dem Abstellgleis. Alena war in der vergangenen Saison an verliehen. Umtiti verpasste seit seinem Wechsel zu Barca 2016 allein 76 Spiele verletzt.

FC Barcelona: Transfers von Depay und Garcia scheiterten

Im zurückliegenden Transferfenster verpasste Barca die Transfers von Depay und Garcia. Depay wäre für 20 Millionen Euro zu haben gewesen, war sich bereits mit den Katalanen einig. Barca hätte im Gegenzug jedoch Spieler abgeben müssen, was nicht geschah.

Noch intensiver bemühte sich Barca angeblich um Eric Garcia, den verlorenen Sohn, der aus der eigenen Jugendakademie zu wechselte. Barca schnürte ein 20-Millionen-Euro-Paket für Garcia, doch City lehnte ab. 2021 ist der Innenverteidiger ablösefrei zu haben.