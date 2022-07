Shootingstar Wilfried Gnonto träumt von Wechsel zum FC Barcelona

Wilfried Gnonto gehört zu den Shootingstars nicht nur des italienischen Fußballs. Für seine Karriere hat er einen großen Traum.

Italiens Shootingstar WIlfried Gnonto träumt von einem Wechsel zum FC Barcelona. "Mein Traum ist es, für Barcelona zu spielen. Messi mein Idol, auch jetzt, wo er bei PSG spielt. Er hat von Beginn an so viele Opfer gebracht, seine Familie hat ihn immer unterstützt und er vergisst nie seine Wurzeln", sagte Gnonto der Sport Week.

Der 18 Jahre alte Offensivspieler hatte sich zuletzt bei der italienischen Nationalmannschaft ins Rampenlicht gespielt, vor allem in den beiden Nations-League-Partien gegen die deutsche Mannschaft. Beim 1:1 in Bologna leistete er kurz nach seiner Einwechslung eine sehenswerte Vorlage zur zwischenzeitlichen Führung, beim 2:5 im Rückspiel in Mönchengladbach erzielte er das 1:5.

Wilfried Gnonto: Durchbruch beim FC Zürich

Gnonto stammt aus der Jugend von Inter Mailand, 2020 war er im Alter von 16 Jahren in die Schweiz zum FC Zürich gewechselt. Dort hatte er in der vergangenen Saison mit acht Toren und drei Vorlagen erheblichen Anteil am Meistertitel und wurde von Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini anschließend erstmals berufen. Sein Vertrag in Zürich läuft noch bis 2023.

Dass er überhaupt den Schritt zum Profi geschafft hat, verdanke er vor allem seinen Eltern. "Ich schäme mich nicht, darüber zu sprechen, wie meine Mutter Trinkgelder beiseite gelegt hat, um Benzin zu kaufen und mich zum Training zu fahren, dafür muss man sich nicht schämen. Als Kind war mir nicht klar, was meine Eltern für mich getan haben, aber jetzt kann ich es verstehen und bin ihnen dankbar. Ich habe mich bei ihnen bedankt", sagte er.