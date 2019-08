FC Barcelona weiterhin ohne Superstar Lionel Messi

Der FC Barcelona muss weiterhin auf seinen Superstar Lionel Messi verzichten. Wann La Pulga zurückkehrt, ist noch offen.

Weniger als drei Wochen vor dem Champions-League-Auftakt bei (17. September) muss der spanische Meister weiter ohne Superstar Lionel Messi auskommen.

Erlebe die Champions League live auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Der fünfmalige Weltfußballer fehlt im Aufgebot der Katalanen für das Auswärtsspiel bei CA Osasuna am Samstag.

Der Argentinier hatte bereits in den ersten beiden Ligaspielen gefehlt, war nach einer Wadenverletzung aber in der Vorwoche wieder ins Training zurückgekehrt. Wann der 32-Jährige wieder in das Aufgebot der Katalanen rückt, ist offen. Neben Messi fehlt auch weiterhin der uruguayische Stürmer Luis Suarez.