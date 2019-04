FC Barcelona nach Villareal-Irrsinn: "Nacht der Helden und Schufte"

Die Blaugrana haben ein weiteres fulminantes Comeback in Villareal gefeiert. Für die AS ist es "ein Wunder", die Marca nennt die Spieler "Helden".

Nach der wilden Achterbahnfahrt mit dem Gelben U-Boot überwog beim der Stolz. "Der Wille, den wir am Ende gezeigt haben, dass wir nie aufgegeben haben und dann in letzter Minute zurückgekommen sind - damit haben wir bewiesen, dass wir den Titel holen wollen", sagte Torjäger Luis Suarez zum kaum mehr für möglich gehaltenen 4:4 (2:1) im Spektakel beim FC Villarreal .

2:4 nach 2:0, 4:4 nach 2:4: Der spanische Fußballmeister erlebte in der englischen Woche ein Auf und Ab. Und wie so oft kam Superstar Lionel Messi eine besondere Rolle zu. Der erst nach gut einer Stunde eingewechselte Argentinier sorgte mit einem wunderschönen Freistoß für das 3:4 (90.). Dass Barca die Heimreise mit einem Punkt antrat, war aber Suarez zu verdanken. Der Uruguayer traf per Dropkick zum Endstand (90.+3.).

Auch ter Stegen mit Hauptrolle

Nach der Anfangsviertelstunde hatte alles nach einem Spaziergang ausgesehen. Philippe Coutinho (12.) und Malcom (15.) brachten Barca früh nach vorn, dann kam der Bruch. Samuel Chukwueze (23.) und Karl Toko-Ekambi (50.) trafen für den Gastgeber, Marc-Andre ter Stegen sah beim zweiten Gegentor schlecht aus. In Erwartung einer Hereingabe machte der Nationaltorhüter die kurze Ecke auf, dort schlug der Ball ein.

Vicente Iborra (62.) und Carlos Bacca (80.) stellten für Villarreal, das Gelbe U-Boot genannt, auf 4:2, dann sah Alvaro Gonzalez zum Auftakt der irren Schlussphase Gelb-Rot (86.). In Überzahl holte Barcelona noch das Unentschieden und liegt an der Tabellenspitze nun acht Punkte vor .

Vor dem Spitzenspiel gegen Atletico haben die "Helden und Schufte" acht Punkte Vorsprung

"Wieder ein Wunder von Barca", schrieb die Tageszeitung AS , "Messi mit Killerinstinkt". In der Marca hieß es "Fußball ist unglaublich", über der Analyse stand: "Nacht der Helden und Schufte". Und die Einzelkritik zu ter Stegen war mit "Erde, verschlucke mich" betitelt. Der deutsche Schlussmann bekam allerdings auch Lob.

Barca empfängt am Samstag im Camp Nou Atletico. Dann könnte der Vorsprung auf fünf Punkte schmilzen. Aber vielleicht haben Messi und Co. wieder etwas Besonderes vor.