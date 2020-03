FC Barcelona: Vertragsverhandlungen mit Marc-Andre ter Stegen liegen wegen Gehaltsvorstellungen auf Eis

Eigentlich wollte Barcelona den Vertrag mit Marc-Andre ter Stegen so schnell wie möglich verlängern. Nun sind die Gespräche ins Stocken geraten.

Die Vertragsverhandlungen zwischen dem und Torhüter Marc-Andre ter Stegen bezüglich einer Verlängerung über 2022 hinaus sind nach Informationen von Goal und SPOX ins Stocken geraten.

Grund dafür sind die Gehaltsvorstellungen des deutschen Nationalspielers. Wie Goal und SPOX erfuhren, fordert der ehemalige Gladbacher ein Jahresgehalt von 15 Millionen Euro, nur Lionel Messi verdient bei den Katalanen mehr.

Gespräche zwischen Barca und ter Stegen nach der Saison

Aufgrund seiner Leistungen will ter Stegen im Falle einer Verlängerung in die Gehaltsklasse eines Luis Suarez' vordringen und die Blaugrana sehen diese Forderung aufgrund seines Stellenwertes auch als gerechtfertigt an. Ein Problem stellt jedoch aktuell das Financial Fair Play dar, schon in der Winterpause waren den Katalanen finanziell die Hände gebunden.

Um Gerüchte über einen Abgang gar nicht erst aufkommen zu lassen, strebte Barca eine schnelle Einigung mit dem 27-Jährigen an, nun wurden die Gespräche allerdings auf einen Zeitpunkt nach dem Ende der Saison verschoben.

Die Verantwortlichen wollen ter Stegen bis 2027 an den Klub binden und zeigen sich trotz der aktuell auf Eis liegenden Gesprächen optimistisch.