FC Barcelona: Talent Mármol wechselt zum Piqué-Klub FC Andorra

Der FC Barcelona verkauft einen Youngster aus der eigenen Jugend an Gerard Piqués Klub, den FC Andorra.

Der FC Barcelona hat am Dienstag den Abgang von Eigengewächs Mika Mármol verkündet. Man habe sich mit dem FC Andorra auf einen Transfer des jungen Abwehrspielers geeinigt, teilten die Blaugrana mit.

Barça erhält demnach keine Ablösesumme für den 21-jährigen Innenverteidiger, eine Weiterverkaufsklausel von 50 Prozent sowie eine Rückkaufoption sind jedoch Teile des Deals. Mármol wird künftig also in der zweiten spanischen Liga auflaufen, nachdem der Verein, dessen Besitzer Barca-Star Gerard Piqué ist, in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Segunda División schaffte.

Mármol absolvierte 63 Spiele für Barcas zweite Mannschaft

Mármols Zeit bei Barça endet nach 63 Einsätzen für die Reserve. Er kam dabei auf drei Tore und eine Vorlage. Sein Pflichtspieldebüt für die erste Mannschaft feierte er im vorletzten Spiel der vergangenen Saison. Er wurde von Trainer Xavi in der Nachspielzeit gegen Getafe eingewechselt.

Beim FC Andorra unterzeichnete Mármol, der seit 2018 bei Barça war, einen bis 2024 gültigen Vertrag.