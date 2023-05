"Vier Jahre lang im Gefängnis": Weltmeister ätzt gegen den FC Barcelona

Samuel Umtiti kam in den letzten Jahren bei Barça kaum noch zum Einsatz. Der Franzose sprach dazu Klartext.

WAS IST PASSIERT? Weltmeister Samuel Umtiti hat seinen Klub FC Barcelona scharf kritisiert. Der Franzose, der aktuell von den Katalanen an den italienischen Erstligisten US Lecce ausgeliehen ist, beschwerte sich bei Canal+ über den Umgang, den er bei Barça zuletzt erfahren habe.

WAS WURDE GESAGT? Umtiti sagte über die letzten Jahre in Barcelona: "Alles, was ich wollte, war es, mich wertgeschätzt, nützlich und respektiert zu fühlen. Aber in Katalonien war ich vier Jahre lang im Gefängnis. Nicht nur im sportlichen Sinne sondern auch im Alltag."

WAS IST DER HINTERGRUND? Umtiti war 2016 für 25 Millionen Euro Ablöse von Olympique Lyon zu den Blaugrana gewechselt und hatte dort zunächst auch die Rolle eines Leistungsträgers inne. Nach dem Gewinn der WM 2018 mit Frankreich hatte er aber zunehmend Verletzungsprobleme und kam auch nach seiner Genesung kaum noch zum Zuge. Mehrere Versuche des Klubs, Umtiti zu verkaufen und dessen üppiges Salär von der Gehaltsliste zu kriegen, scheiterten.

WIE GEHT ES WEITER? Umtiti ist noch bis zum Ende dieser Saison nach Lecce ausgeliehen. Er steht anschließend in Barcelona noch bis 2026 unter Vertrag. Seine Zukunft dort ist aber nicht nur wegen der jüngsten Äußerungen fraglich.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 29 Jahre alte Innenverteidiger absolvierte in dieser Saison 23 Partien für Lecce. Der Aufsteiger liegt zwei Spieltage vor Schluss auf Platz 16 der Serie A und hat drei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.