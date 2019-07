Der spanische Meister hat das Geschäftsjahr 2018/19 mit einem Rekordumsatz von 990 Millionen Euro abgeschlossen. Das teilten die Katalanen am Mittwoch mit.

Der Netto-Gewinn nach Steuern lag demnach bei 4,5 Millionen Euro. Bis 2021 will der Klub des Superstars Lionel Messi und des deutschen Nationaltorhüters Marc-Andre ter Stegen beim Umsatz die Milliarden-Schallmauer knacken.

📲 Barça, the only team with more than 1 billion interactions on social media last season.

Thank you Barça fans! 💙❤️ pic.twitter.com/znVM91N2L7