FC Barcelona: 85 Prozent der Fans wünschen sich Transfer von Sevillas Bryan Gil

Bryan Gil erfreut sich bei den Fans des FC Barcelona offenbar großer Beliebtheit: 85 Prozent finden, dass sein Transfer eine gute Entscheidung wäre.

Eine Umfrage der Mundo Deportivo unter den Anhängern des FC Barcelona hat ergeben, dass sich 85 Prozent einen Transfer des Angreifers Bryan Gil vom FC Sevilla wünschen.

Wie die katalanische Zeitung berichtet, soll Gil bereits seit einigen Jahren im Fokus von Barca stehen und der Verein im Laufe seiner Karriere bis zu 40 Berichte über ihn angefertigt haben.

FC Barcelona nimmt offenbar Bryan Gil ins Visier

Unter der Woche hatte Mani, ein Scout mit langer Karriere im Verein, im Interview mit Cadena Ser verraten, mit dem Technischen Direktor Ramon Planes über einen Transfer Gils gesprochen zu haben.

Nach Informationen der Mundo Deportivo soll ein Transfer des 20-Jährigen derzeit jedoch eher unwahrscheinlich sein. Gil besitzt beim FC Sevilla einen bis 2023 laufenden Vertrag.

Der spanische U21-Nationalspieler ist aktuell an SD Eibar ausgeliehen, nachdem der Linksaußen bereits in der abgelaufenen Saison an CD Leganes verliehen wurde.