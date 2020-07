FC Barcelona veröffentlicht neues Heimtrikot für die Saison 2020/21

Der FC Barcelona wird wohl nicht als amtierender Meister in die Saison 2020/21 gehen - dafür aber mit diesem brandneuen Heimtrikot.

Der hat sein neues Heimtrikot für die Saison 2020/21 präsentiert. Die ersten offiziellen Bilder davon veröffentlichte der Tabellenzweite aus Spaniens am Dienstag auf Twitter.

🐐 Leo Messi — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 14, 2020

Hervorstechend bei Barcas neuem Dress sind die vielen gelben Akzente. So schließt das Trikot am Kragen mit einem gelben Ring ab, auch das Logo von Ausrüster Nike ist in Gelb gehalten sowie ebenfalls die feinen länglichen Trennstreifen zwischen den Hauptfarben Blau und Rot.

FC Barcelona muss Meistertitel wohl an abtreten

Als Meister wird Barca mit dem Trikot wohl nicht in die kommende Spielzeit gehen. Zwei Spieltage vor Ende der laufenden Spielzeit liegen die Katalanen vier Punkte hinter Tabellenführer Real Madrid. Die Königlichen könnten den Titelgewinn am Donnerstag mit einem Heimsieg gegen Villarreal (21 Uhr live auf DAZN) bereits endgültig perfekt machen.

Barcelona trifft zeitgleich (ebenfalls live auf DAZN) zuhause auf Osasuna.