Heimtrikot des FC Barcelona für die Saison 2023/24 geleakt

Beim neuen Shirt der Katalanen werden Erinnerungen an die Outfits der legendären Cruyff-Ära wach.

WAS IST PASSIERT? Das neue Heimtrikot des FC Barcelona für die kommende Saison macht im Netz die Runde. Das Portal footyheadlines veröffentlichte Bilder des Shirts, das in Design und Farbgebung an die ikonischen Barca-Trikots der 1970er und auch 1990er Jahre erinnert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Trikots von Ausrüster Nike sind geprägt von breiten Längsstreifen, wie sie jahrelang das Markenzeichen der Barcelona-Jerseys waren. Die Farbtöne sind 'Noble Red' sowie 'Deep Royal' und sorgen dafür, dass die klassische blaurote Farbgebung vorherrscht.

Ein nennenswertes Detail sind die Ränder der Längsstreifen. Hier sind Rautenmuster zu sehen. Dies ist inspiriert von dem alten rautenförmigen Logo der jetzigen Frauenmannschaft Barcelonas.

Der rechts an der Brust aufgebrachte Nike-Swoosh und der Schriftzug von Sponsor Spotify sind jeweils in weißer Farbe gehalten.

DIE BILDER ZUR NEWS:

footyheadlines

