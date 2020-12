FC Barcelona - Ex-Berater Josep Minguella: "Lionel Messi will auch wieder mit Neymar spielen"

PSG-Star Neymar äußerte zuletzt den Wunsch, wieder mit Lionel Messi auf dem Platz zu stehen. Offenbar beruht dies auf Gegenseitigkeit.

Josep Maria Minguella, ehemaliger Berater von Barcelonas Superstar Lionel Messi (33), hat verraten, dass der Argentinier sich ebenfalls wieder ein Zusammenspiel mit PSG-Star Neymar wünscht.

"Leo will auch wieder mit Neymar spielen. Das Verlangen ist gegenseitig. Sie wissen, dass sie mehr Möglichkeiten haben werden, gemeinsam Titel auf dem Platz zu gewinnen", erklärte er im Gespräch mit Le Parisien.

Neymar betonte zuletzt, dass er hoffe, im kommenden Jahr wieder gemeinsam mit seinem früheren Teamkollegen auf dem Platz zu stehen. "Das ist es, was ich mir am meisten wünsche, wieder mit ihm auf dem Spielfeld zu sein. Ich will auf jeden Fall mit ihm spielen, nächstes Jahr müssen wir das tun", sagte der Brasilianer zu ESPN.

Mehr Teams

: Messi zu PSG? "Im Moment gibt es nichts konkretes"

Dass Messi die Katalanen nach Ablauf deines Vertrages im kommenden Jahr verlässt, gilt nach den Wechselbestrebungen des Argentiniers im vergangenen Sommer als wahrscheinlich.



Bild: Getty Images

Ob es La Pulga tatsächlich zum französischen Meister ziehen könnte, ließ Minguella, der einst Messis Wechsel zu Barca einfädelte und dem Offensivspieler noch nahe steht, offen: "Im Moment gibt es nichts Konkretes."

Die Zukunft des Linksfußes hänge von der kommenden Präsidentschaftswahl bei den Blaugrana am 24. Januar ab. "Im Moment weiß niemand, was er tun wird. Nicht einmal er. Mein Eindruck ist, dass er sich im Klub sehr wohlfühlt und auf das Ergebnis der Wahlen am 24. Januar warten wird. Abhängig vom Projekt des neuen Präsidenten wird er entscheiden, eine Verlängerung auszuhandeln oder frei zu gehen", ergänzte sein Ex-Agent.