FC Barcelona nimmt offenbar Marten de Roon von Atalanta ins Visier

Auf Suche nach Verstärkung ist der FC Barcelona offenbar in der Serie A fündig geworden. Marten de Roon könnte ablösefrei aus Atalanta kommen.

Der bereitet offenbar ein Angebot für Mittelfeldspieler Marten de Roon vom italienischen Spitzenklub Atalanta vor. Wie die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo berichtet, ist der Niederländer ein Wunschkandidat des neuen Barca-Trainers Ronald Koeman.

Der ehemalige Bondscoach arbeitete bereits bei der niederländischen Nationalmannschaft mit de Roon zusammen und hofft offenbar seinen Landsmann ablösefrei zu verpflichten. So läuft de Roons Vertrag in Bergamo zum Ende dieser Spielzeit aus. Dabei würde der Rechtsfuß auch in das abgespeckte Gehaltsgefüge der finanziell gebeutelten Katalanen passen.

Barca-Kandidat Marten de Roon bereits zum zweiten Mal bei Atalanta

2017 kehrte de Roon für 13,5 Millionen Euro von Middlesbrough nach Atalanta zurück, wo er zuvor bereits zwischen 2015 und 2016 unter Vertrag gestanden hatte. Seitdem ist er eine der Säulen im Team von Erfolgstrainer Gian Piero Gasperini.

In der laufenden Spielzeit kommt de Roon auf ein Tor in zehn Pflichtspielen für La Dea und verpasste dabei vier Partien aufgrund einer Verletzung.