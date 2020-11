Ex-Hannover-Angreifer Joselu: "Gab Interesse" vom FC Barcelona

Der FC Barcelona hat sich offenbar im Sommer bei Deportivo Alaves nach der Situation von Angreifer Joselu erkundigt.

Der spanische Spitzenklub hatte offenbar im Sommer Interesse an einer Verpflichtung des ehemaligen -Angreifers Joselu, der aktuell bei unter Vertrag steht.

"Es hat Annäherungen gegeben", erklärte Joselu im Rahmen einer Presserunde und führte aus: "Barca hat direkt bei Alaves angerufen und hat nach meiner Situation gefragt. Es gab Interesse."

Barcelona-Interesse machte Joselu "sehr stolz"

Allerdings hätten sich die beiden Klubs schließlich nicht auf einen Transfer einigen können. Joselu sei eigenen Angaben zufolge "sehr stolz" gewesen, als er von den Annäherungsversuchen der Katalanen erfahren habe. Er trauere dem geplatzten Wechsel jedoch nicht nach.

Joselu, der in für die TSG , und spielte, läuft seit 2019 für Alaves auf. In der vergangenen Saison erzielte der gebürtige Stuttgarter in 37 Pflichtspielen elf Treffer.

