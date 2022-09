FC Barcelona: Alba soll wegen Geheimverhandlungen mit Inter sauer sein

Verhandelte Barça hinter Jordi Albas Rücken dessen möglichen Abschied? Dies soll der Fall sein und der Linksverteidiger ist nicht begeistert.

Der FC Barcelona hat offenbar den Unmut von Vereinslegende Jordi Alba auf sich gezogen. Der Grund: Ohne sein Wissen verhandelte der Klub über einen Wechsel des Linksverteidigers zu Inter Mailand.

Wie Radio Catalunya berichtet, wurde Alba über die Gespräche nicht in Kenntnis gesetzt. Auch Cadeno COPE meldete dies am Deadline Day. Vor wenigen Tagen habe eine Person aus dem Umfeld des Spaniers mehr oder weniger zufällig davon erfahren, als sie einen Anruf eines Beraters von Marcos Alonso erhalten habe. Der Chelsea-Spieler steht vor einem Wechsel zu Barca. Sein Agent wusste Bescheid, dass die Personalie Alba bei Inter diskutiert wird.

FC Barcelona: Alba-Transfer zu Inter scheiterte

Albas Berater hätte überrascht auf diese Aussagen reagiert und setzte sich umgehend mit der sportlichen Leitung Inters in Verbindung. Dort sei ihm mitgeteilt worden, dass die Gespräche nicht von den Italienern ausgegangen waren, sondern Alba aktiv von Barca angeboten worden sei. Aufgrund dieser Tatsache fühle sich der 85-malige Nationalspieler hintergangen, weil er sich stets klar für einen Verbleib bei den Katalanen ausgesprochen habe.

Ein für Donnerstag geplantes Treffen zwischen Alba und Barca-Trainer Xavi kam letztlich nicht zustande, weil Alba deutlich gemacht haben soll, dass er kein Interesse an einem Wechsel habe. Er wolle seine Karriere bei dem Klub beenden, für den er bereits in der Jugend auflief und mittlerweile 431 Pflichtspiele bestritten hat. In der aktuellen Saison rechne er sich große Chancen auf einen Stammplatz aus, obwohl ihm zuletzt Youngster Álex Balde vorgezogen wurde.