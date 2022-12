FC Barcelona peilt offenbar ablösefreien Transfer von WM-Star Adrien Rabiot an

Der FC Barcelona möchte sich im Mittelfeld verstärken. Im Visier der Katalanen befindet sich nun offenbar Adrien Rabiot.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona streckt seine Fühler offenbar nach Mittelfeldspieler Adrien Rabiot von Juventus Turin aus. Wie die spanische Zeitung Sport und das französische Medium RMC Sport berichten, ist auch Rabiot selbst nicht abgeneigt, nach Spanien weiterzuziehen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Rabiots Vertrag bei Juventus läuft am Saisonende aus, er ist damit ablösefrei zu haben. Für das finanziell weiterhin klamme Barça ist der 27-Jährige daher besonders interessant. In den vergangenen Transferperioden setzten die Katalanen bereits häufiger auf ablösefreie Transfers, etwa bei Franck Kessié, Andreas Christensen oder Memphis Depay.

Dass Rabiot auch einen sportlichen Mehrwert leisten kann, bewies er bei der laufenden WM. Im zentralen Mittelfeld von Weltmeister Frankreich zeigte er starke Leistungen und hatte - trotz seines krankheitsbedingten Ausfalls im Halbfinale - großen Anteil am bislang erfolgreichen Turnier des Titelverteidigers. Allerdings hatte Rabiot erst jüngst verlauten lassen, dass die englische Premier League sein Wunschziel sei.

Dass Barça wiederum Verstärkung für das zentrale Mittelfeld sucht, ist kein Geheimnis. Auch N'Golo Kanté oder Marokkos WM-Shootingstar Azzedine Ounahi wurden zuletzt als mögliche Neuzugänge gehandelt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Bei Juventus kam er in der laufenden Saison bis zur WM-Pause auf 19 Pflichtspieleinsätze, in denen er an acht Toren beteiligt war. Beim Turnier in Katar stand er viermal in der Startelf, gleich zum Auftakt gegen Australien steuerte er seine bislang einzigen Scorerpunkte bei.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

DIE TRANSFERHISTORIE: Im Alter von 15 Jahren kam Rabiot 2010 in den Nachwuchs von Paris Saint-Germain und blieb dort - mit Ausnahme einer halbjährigen Leihe zum FC Toulouse - neun Jahre. 2019 folgte der ablösefreie Wechsel nach Turin. Mit PSG gewann Rabiot unter anderem sechsmal die französische Meisterschaft, auch mit Juve wurde er einmal Meister.