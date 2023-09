Der FC Barcelona hat Nägel mit Köpfen gemacht und den Vertrag mit Trainer Xavi verlängert.

WAS IST PASSIERT? Trainer Xavi hat seinen Vertrag beim FC Barcelona verlängert. Das neue Arbeitspapier hat eine Gültigkeit bis Ende Juni 2025. Das gab Barça am Freitag bekannt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

WAS IST DER HINTERGRUND? Xavi übernahm den FCB im November 2021 und führte die Mannschaft in der vergangenen Saison zur Meisterschaft in LaLiga. 60 der bislang 96 Spiele wurden unter seiner Leistung gewonnen, 17 unentschieden gespielt und 19 verloren.