FC Barcelona: Angeblich Gedankenspiel mit Tausch von Ansu Fati für João Félix

Beim FC Barcelona interessiert man sich wohl immer noch für João Félix. Um sich den Portugiesen zu sichern, ist nun sogar ein Mega-Tausch angedacht.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona ist immer noch an João Félix interessiert. Das berichtet die spanische Sportzeitung AS. Nach dem starken Start beim FC Chelsea denken die Katalanen dem Bericht zufolge über eine Verpflichtung des Portugiesen, der Atlético Madrid gehört, nach und sind dazu bereit, im Gegenzug Ansu Fati abzugeben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Barça war bereits vor einem Jahr an João Félix dran, doch zu diesem Zeitpunkt war Atlético nicht bereit, ihn abzugeben. Das hat sich inzwischen geändert: Für eine Leihgebühr in Höhe von elf Millionen Euro spielt er seit einigen Wochen beim FC Chelsea, der sich allerdings keine Kaufoption sichern konnte.

Im Sommer könnte Barça nun erneut an João Félix und Atlético herantreten, um einen Transfer in die Wege zu leiten. Da die finanziellen Mittel der Katalanen arg begrenzt sind, müsste ein Top-Spieler zunächst verkauft werden - oder aber im Gegenzug an die Madrilenen abgegeben werden. Und hier kommt angeblich Ansu Fati ins Spiel, der mit seinen Einsatzzeiten in Barcelona unter Trainer Xavi nicht zufrieden ist.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: João Félix hat für Chelsea erst drei Einsätze gemacht, in denen ihm beim 1:1 bei West Ham ein Tor gelang.

Ansu Fati kommt in der laufenden Saison zwar auf 20 Liga-Einsätze bei Barça, in der Startelf stand er aber nur siebenmal, bei insgesamt weniger als 800 Spielminuten.