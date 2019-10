FC Barcelona wollte Inters Stefano Sensi - Sassuolos Sportchef verrät Details

Stefano Sensi gehört in der Serie A zu den stärksten Spielern dieser Saison. Inter Neuzugang weckte im Sommer auch das Interesse Barcas.

Der spanische Meister war im vergangenen Sommer an Mittelfeldspieler Stefano Sensi interessiert. Das hat Geschäftsführer Giovanni Carnevali von Sensis Ex-Klub verraten. Allerdings seien die Blaugrana in den Gesprächen nicht schnell genug gewesen und so habe am Ende den 24-Jährigen unter Vertrag genommen.

Carnevali sagte dem Corriere dello Sport über die Gespräche vor dieser Saison: "Als ich wegen der Marlon-Verhandlungen in Barcelona war, hat mich einer der Barca-Verantwortlichen nach Sensi gefragt. Sie waren auch hinter ihm her, aber Inter war schneller."

Inter Mailand hat eine Kaufoption auf Stefano Sensi

Inters neuer Trainer Antonio Conte sei direkt involviert gewesen und die Einigung fand offenbar drei Tage vor einem geplanten Treffen mit Barcelona statt: "Wir haben den Deal freitags klargemacht, in einem kurzen Meeting, bei dem auch Antonio Conte mit dabei war. Montags hätte ich mich mit einem wichtigen ausländischen Verein getroffen", führte Carnevali aus.

Anfang Juli wurde der Sensi-Deal offiziell unter Dach und Fach gebracht. Inter lieh ihn für diese Saison für eine Gebühr in Höhe von fünf Millionen Euro aus. Anschließend haben die Nerazzurri eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro.

In Mailand hat der italienische Nationalspieler (vier Einsätze für die Azzurri) einen herausragenden Saisonstart hingelegt: In sieben Serie-A-Spielen erzielte er drei Tore und bereitete vier weitere Treffer vor.