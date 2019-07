FC Barcelona: Josep Segura ist nicht mehr Sportlicher Leiter

Der spanische Meister und sein Sportlicher Leiter Josep Segura gehen getrennte Wege. Die Katalanen teilten am Freitag mit, dass sie sich mit dem 58-Jährigen auf die Auflösung seines Vertrages geeinigt haben.

Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Den Posten, den Segura seit 2017 inne hatte, soll spanischen Medienberichten zufolge Ex-Profi Eric Abidal übernehmen. Der Franzose war zuletzt bereits als Technischer Sekretär unter Segura tätig.

Agreement for the termination of Pep Segura's contract https://t.co/72pqBmkwOz pic.twitter.com/WWZ0zNEIAT