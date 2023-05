FC Barcelona: Siegesserie der Frauen endet nach 62 Spielen

Gegen Sevilla reicht es für Barcelona femeni nicht zu einem Sieg. Ein ungewohntes Gefühl für die erfolgsverwöhnten Katalaninnen.

WAS IST PASSIERT? Der Traum der Frauen des FC Barcelona von einer zweiten perfekten LaLiga-Saison in Folge ist am Mittwochabend geplatzt. Nach 27 Siegen in 27 Spielen kam der Titelverteidiger gegen Sevilla nicht über ein 1:1 hinaus. Es war das erste Remis nach 62 Ligasiegen am Stück.

Sevilla ging Anfang der zweiten Halbzeit durch Cristina Martín-Prieto in Führung. Ana-Maria Crnogorcevic glich in der 80. Minute für Barcelona aus und wahrte die Chance auf den nächsten Sieg. Trotz insgesamt 24 Torschüssen und 84 Prozent Ballbesitz reichte es nicht mehr zu drei Punkten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Trotz des seltenen Punktverlusts ist Barcelona auf dem besten Weg, LaLiga zu gewinnen, denn mit elf Punkten Vorsprung und einer Tordifferenz von +106 nach 28 Spielen liegt man deutlich vor dem zweitplatzierten Real Madrid. Außerdem stehen die Blaugrana im Finale der Champions League der Frauen, nachdem sie Chelsea vor kurzem im Halbfinale eliminierten.

WIE GEHT ES WEITER? Das UWCL-Finale gegen Wolfsburg findet am 3. Juni im Philips-Stadion in Eindhoven (Niederlande) statt. Vorher muss Barcelona Femeni in der Liga noch gegen Athletic Bilbao (13.5.) und Madrid CFF (21.5.) ran.