FC Barcelona: Sergi Roberto offenbar vor Vertragsverlängerung - Verkündung vor El Clásico?

Sergi Roberto und der FC Barcelona werden offenbar auch in Zukunft zusammenarbeiten. Noch vor dem kommenden Clásico könnte der Spanier verlängern.

WAS IST PASSIERT? Wie die Sport berichtet, haben sich Sergi Roberto und der FC Barcelona auf einen neuen Vertrag geeinigt. Demnach wird der 31-Jährige am kommenden Dienstag seinen neuen Kontrakt unterschreiben, die Verkündung könnte also noch vor dem Clásico gegen Real Madrid am Donnerstag über die Bühne gehen.

Roberto unterschreibt dem Vernehmen nach für eine weitere Saison, es soll aber auch eine Option über ein zusätzliches Jahr in dem Arbeitspapier enthalten sein, die bei dem Erreichen bestimmter Ziele gezogen werden kann.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der aktuelle Vertrag des Allrounders läuft im kommenden Sommer aus. Zuletzt verlängerte er im vergangenen Juni in Barcelona, bereits damals wurde ein möglicher ablösefreier Abgang diskutiert. Auch in dieser Saison kamen Gerüchte über einen Wechsel regelmäßig auf, Xavi verteidigte Roberto jedoch stets.

Inzwischen ist der Spanier seit zehn Jahren Teil der Profis des FC Barcelona. 2013 schaffte er den Sprung aus der zweiten Mannschaft nach oben, der Barça-Jugend hatte sich Roberto bereits 2006 angeschlossen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Unter Xavi gilt der Champions-League-Sieger von 2015 zwar nicht als gesetzt, kommt aber trotzdem regelmäßig zum Einsatz. Dabei ist der Routinier sowohl auf der Außenverteidiger-Position als auch im Mittelfeld und auf dem Flügel zu finden.

In dieser Saison stand er bereits 21 Mal auf dem Platz und verzeichnete drei Tore und drei Assists. Der Marktwert wird auf sechs Millionen Euro taxiert.

