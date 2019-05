Trainer beim FC Barcelona? Ronald Koeman vermeidet Bekenntnis zu den Niederlanden

Ernesto Valverde steht beim FC Barcelona vor dem Aus. Nun könnte der niederländische Nationaltrainer Ronald Koeman die Katalanen übernehmen.

Elftal-Trainer Ronald Koeman will nicht ausschließen, Trainer des zu werden. Der aktuelle Coach der niederländischen Nationalmannschaft wird als möglicher Nachfolger von Ernesto Valverde gehandelt. Nach dem Halbfinal-Aus in der sowie der Finalniederlage in der steht der Spanier vor dem Aus.

Erlebe LaLiga live und auf Abruf auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Es wäre sehr einfach, das zu tun, aber das werde ich nicht", antwortete Koeman auf die Frage, ob er den Fans einen Verbleib bei der Elftal versichern könnte. Zu sehr auf das Thema eingehen wollte der 56-Jährige aber nicht: "Ich dachte, dass diese Pressekonferenz über die niederländische Nationalmannschaft geht. Deshalb würde ich es gerne dabei belassen", sagte er.

Ronald Koeman hat beim FC Barcelona Stallgeruch

Koeman kennt sich bei den Katalanen bestens aus: Von 1989 bis 1995 stand der Niederländer für Barca auf dem Rasen. Mit dem Team gewann er viermal in Folge den Meistertitel sowie je einmal den nationalen Pokal und den Europapokal der Landesmeister. Außerdem fungierte der ehemalige Innenverteidiger anderthalb Jahre lang als Co-Trainer beim FC Barcelona unter seinem Landsmann Louis van Gaal.

Koeman könnte allerdings nicht einfach so bei Barcelona anheuern: Da der frühere Europameister bis 2022 beim niederländischen Verband KNVB unter Vertrag steht, müsste der Verband den Trainer erst freigeben. Seit Februar 2018 ist Koeman Trainer der Elftal, zuvor betreute er unter anderem Everton, und .

Koeman ist allerdings nicht der einzige Trainer, der bei Barca gehandelt wird – und noch ist Ernesto Valverdo weiterhin im Amt. Neben Roberto Martinez (aktuell bei der belgischen Nationalmannschaft) und Unai Emery ( ) wird auch Massimiliano Allegri als Kandidat bei den Katalanen genannt. Vor wenigen Wochen wurde die Trennung des Italieners von Juventus Turin zum Saisonende bekanntgegeben.