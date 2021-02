FC Barcelona - Koeman: Messi-Verbleib? "Bin nicht zuversichtlich" - Superstar wollte nach 2:8-Klatsche gegen Bayern weg

Barca-Trainer Ronald Koeman rechnet mit einem Abgang von Lionel Messi im Sommer. Bereits im vergangenen Jahr stand der Argentinier vor dem Abschied.

Barcelona-Trainer Ronald Koeman hat Einblicke in das Seelenleben von Lionel Messi gegeben und unter anderem verraten, dass der Argentinier die Katalanen auch wegen des blamablen Ausscheidens gegen Bayern München in der Champions League verlassen wollte. Koeman hofft zudem immer noch auf einen Verbleib des Argentiniers, Zweifel habe er aber daran.

"Hinter Messi liegt eine schwierige Zeit. Er ist immer noch der beste Spieler, aber manche Situationen im Klub haben ihn wütend gemacht", so Koeman bei The Athletic. "Er war nicht froh, dass er in einer Mannschaft gespielt hat, die mit 2:8 gegen Bayern München verloren hat. Er war wütend, er wollte den Verein verlassen."

FC Barcelona - Koeman über Messi-Verbleib: "Ich hoffe immer noch darauf"

Im Sommer habe dann auch Koeman durch Gespräche Messi von einem Verbleib in Barcelona überzeugen können. "Ich wusste, dass er ein paar Probleme mit dem Klub hatte, mit denen ich nichts zu tun hatte." Der Niederländer habe seinen Superstar schließlich davon überzeugen können, dass er in Barcelona sein volles Potenzial ausschöpfen könne.

"Ich kann mir Messi immer noch nicht in einem anderen Trikot vorstellen", sagte Koeman außerdem. Bezüglich einer weiteren Vertragsverlängerung des Argentiniers über den Sommer hinaus habe er jedoch seine Zweifel. "Ich bin nicht zuversichtlich, aber ich hoffe immer noch darauf", sagte der Niederländer. "Er ist immer noch ein großartiger Spieler, er gewinnt immer noch Spiele für uns."

Messis Vertrag läuft im Sommer dieses Jahres aus, ein Abgang von den Katalanen ist allem Anschein nach wahrscheinlich. Insbesondere Paris Saint-Germain wird mit dem Argentinier in Verbindung gebracht, auch Manchester City wird Interesse nachgesagt.

Koeman hofft jedoch nach wie vor auf einen Verbleib: "Ich genieße es, sein Coach zu sein. Wenn man sieht, was er jeden Tag im Training veranstaltet - das ist unglaublich." Er selbst habe "keinerlei Probleme" mit Messi, so Koeman.