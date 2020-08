FC Barcelona: Wijnaldum-Transfer trotz Koeman-Interesse unwahrscheinlich

Bei Barcelona wird es nach der Blamage in der Champions League zu einem Umbruch kommen. Georginio Wijnaldum dürfte vorerst aber nicht verfügbar sein.

Die niederländische Zeitung Algemeen Dagblad hat den mit einer Verpflichtung von Liverpools Mittelfeldspieler Georginio Wijnaldum in Verbindung gebracht, doch nach Informationen von Goal und SPOX ist dieser Transfer derzeit unwahrscheinlich.

Wijnaldums Vertrag beim englischen Meister läuft noch bis 2021, das Algemeen Daglad berichtet davon, dass Barcas neuer Trainer Ronald Koeman dem 29-Jährigen, den er bestens aus seiner Zeit als Bondscoach kennt, geraten haben soll, seinen Vertrag bei den Reds nicht zu verlängern.

Wijnaldum ist wichtige Stütze bei Liverpool

Solange Liverpool nicht einen Transfer von Bayerns Mittelfeldspieler Thiago (29) zu den gewünschten Konditionen abschließt, sind Veränderungen im Mittelfeld von Trainer Jürgen Klopp allerdings nicht geplant - also auch kein Verkauf Wijnaldums.

Der 61-fache Nationalspieler war in der Saison 2019/20 eine wichtige Stütze an der Anfield Road und verpasste lediglich ein Spiel in der Premier League. Insgesamt stand er in 47 Pflichtpartien auf dem Platz und erzielte dabei sechs Treffer.