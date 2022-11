FC Barcelona: Robert Lewandowski für drei Spiele gesperrt

Barça-Stürmer Robert Lewandowski ist nach seinem Platzverweis gegen Osasuna vom spanischen Verband RFEF für drei Ligaspiele gesperrt worden.

WAS IST PASSIERT? Torjäger Robert Lewandowski kann sich nach der Weltmeisterschaft einen längeren Urlaub gönnen: Der 34 Jahre alte Stürmer des FC Barcelona ist vom Schiedsgericht des spanischen Verbandes RFEF für drei Ligaspiele gesperrt worden.

WAS IST DER HINTERGRUND?Lewandowski war in der letzten Partie von Barça vor der WM in Katar bei CA Osasuna mit einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen worden. Normalerweise erhält man dafür nur eine Sperre von einer Partie, allerdings wertete Schiedsrichter Jesús Gil Manzano die Geste des Polen beim Verlassen des Platzes als abfällig ihm gegenüber.

Lewandowski habe "zwei Gesten der Missbilligung gegenüber Entscheidung des Schiedsrichters" gemacht, "indem er sich den Finger an die Nase hielt und dann mit dem Daumen in Richtung des Schiedsrichters zeigte. Als der Angreifer das Spielfeld verlassen wollte, wiederholte er die Geste noch einmal und blickte dabei, vor dem vierten Offiziellen stehend, in Richtung des ersten Schiedsrichterassistenten", hatte Manzano im Spielbericht notiert.

DAS BILD ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Der polnische Nationalspieler fehlt dem Tabellenführer nach dem Wiederbeginn damit im Derby gegen Espanyol (31.12.), bei Atletico Madrid (8.1.) und Betis Sevilla (14.1.).

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Lewandowski führt die Torschützenliste der Primera Division derzeit mit 13 Treffern an.