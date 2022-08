FC Barcelona: Riqui Puig teilt nach Wechsel gegen Ex-Klub aus

Riqui Puig hat den FC Barcelona verlassen. Die Art und Weise, wie seine letzten Monate abgelaufen sind, passte dem Spanier gar nicht.

Riqui Puig hat nach seinem kürzlich erfolgten Wechsel vom FC Barcelona zu Los Angeles Galaxy in die MLS gegen seinen Ex-Klub nachgetreten. Bei einem Mediengespräch in den USA kritisierte der 23 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler laut der Marca vor allem die für ihn indiskutable Situation in der Vorbereitung.

Puig war einer von fünf Spielern, die bei der USA-Tour des FC Barcelona nicht dabei waren und in Katalonien bleiben mussten. Darunter habe er sehr gelitten.

Riqui Puig über Barcelona: "Hat mich sehr verletzt"

"In Barcelona zu sein, während meine Kollegen hier in Los Angeles Spiele bestreiten, hat mich sehr verletzt. Es war eine schwierige Situation, in der ich außerdem vier Kollegen hatte, denen es auch nicht gut ging. Das macht es noch schlimmer, wenn man in Barcelona nur einen Fitnesstrainer hat. Manchmal muss man Entscheidungen treffen. Die haben sie getroffen, ich bin damit nicht einverstanden, aber gut", sagte Puig.

Nach neun Jahren bei Barca durfte Puig den Verein ablösefrei verlassen. In LaLiga erzielte er in 42 Spielen zwei Tore und bereitete zwei weitere vor.