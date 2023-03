Der FC Barcelona und Real Madrid stehen sich heute im Clásico gegenüber. Wer zeigt / überträgt im TV und LIVE-STREAM und wo gibt’s einen LIVE-TICKER?

Der vierte Clásico der Saison steht an, Real Madrid ist zu Gast beim FC Barcelona. Anpfiff des prestigeträchtigen Duells ist am heutigen Sonntag, 19. März 2023, um 21 Uhr im Camp Nou. Wer zeigt / überträgt live im TV und STREAM? Wo gibt's einen LIVE-TICKER und wie sieht die Aufstellung aus?

Fällt an diesem Wochenende die Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen in Spaniens LaLiga? Falls der FC Barcelona sich gegen Real Madrid durchsetzen sollte, würde der Vorsprung an der Tabellenspitze schon zwölf Punkte betragen. Der Titel wäre der Mannschaft von Trainer und Barça-Legende Xavi dann kaum noch zu nehmen - und das bereits zwölf Spieltage vor dem Ende.

Auf der Gegenseite will das "Weiße Ballett" um Kapitän Karim Benzema dieses Szenario natürlich verhindern. Die Generalprobe gelang, unter der Woche feierten Carlo Ancelotti und Co. einen 1:0-Erfolg über den FC Liverpool und zogen ungefährdet ins Viertelfinale der Champions League ein. Gegen den FC Barcelona hatte man in der laufenden Runde allerdings schon zweimal das Nachsehen, sowohl in der Supercopa (1:3) als auch im Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey (0:1) setzten sich die Katalanen durch. Immerhin gelang Real ein 3:1-Erfolg in der Hinrunde.

Der FC Barcelona empfängt heute Real Madrid. Wer zeigt / überträgt in TV und LIVE-STREAM und wer begleitet den Clásico im LIVE-TICKER?

FC Barcelona vs. Real Madrid: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, TICKER - Übersicht zum Clásico

Paarung: Barça vs. Real Wettbewerb: LaLiga, 26. Spieltag Anstoß: 19. März 2023 (heute), 21 Uhr Stadion: Spotify Camp Nou (Barcelona)

FC Barcelona vs. Real Madrid: Wer zeigt / überträgt den Clásico heute live im TV?

Für die Übertragung des Spitzenspiels zeichnet DAZN verantwortlich. Die spanische Meisterschaft gehört zum Portfolio des Streamingdienstes und ist seit Jahren fester Bestandteil des Programms.

Im Pay-TV läuft die Begegnung auf dem linearen Sender DAZN1, die Übertragung startet um 20.30 Uhr. Um den Sender zu empfangen, müsst Ihr ihn bei einem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzubuchen.

FC Barcelona vs. Real Madrid: DAZN zeigt / überträgt den Clásico heute im LIVE-STREAM

Wollt Ihr DAZN separat buchen und Zugriff auf den LIVE-STREAM erhalten, schließt ein Abo direkt beim Anbieter ab. Der Kostenpunkt für das Komplett-Paket beläuft sich auf 39,99 Euro im flexibel kündbaren Monatsabo, im Jahresabo ist es für umgerechnet 29,99 Euro pro Monat zu haben.

Im Anschluss könnt Ihr alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, nahezu die komplette UEFA Champions League sowie viele weitere Top-Wettbewerbe live sehen.

FC Barcelona vs. Real Madrid: DAZN zeigt / überträgt den Clásico heute live im Pay-TV und STREAM – weitere Infos

FC Barcelona vs. Real Madrid: Highlights und LIVE-TICKER zum Clásico heute

Einen LIVE-TICKER findet Ihr bei GOAL. Dort informieren wir über die wichtigsten Szenen auf dem Rasen und Ihr verpasst keine Tore, Großchancen oder Platzverweise.

Highlights werden nach Abpfiff ebenfalls von DAZN zur Verfügung gestellt, diese werden auch auf dem YouTube-Kanal hochgeladen.

FC Barcelona vs. Real Madrid: Clásico heute im TV, LIVE-STREAM und TICKER - mögliche Aufstellungen

Um 21 Uhr ist es so weit, dann rollt der Ball beim 252. Clásico. Aber wie gehen die beiden Trainer das Spiel an? Sobald die Startelf veröffentlicht wird, findet Ihr sie an dieser Stelle. Zuvor wirft GOAL für Euch einen Blick auf die möglichen Aufstellungen.

FC Barcelona: ter Stegen - Roberto, Koundé, Christensen, Balde - Gavi, Busquets, de Jong - Raphinha, Lewandowsko, Torres

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militão, Rüdiger, Nacho - Kroos, Camavinga, Modrić - Valverde, Benzema, Vinícius Jr.

FC Barcelona vs. Real Madrid: Wer zeigt / überträgt den Clasico heute live? Die Übertragung in der Übersicht