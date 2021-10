Real Madrid gewinnt Clasico beim FC Barcelona! Der TICKER zum 1:2 in der Nachlese

David Alaba bringt Real Madrid beim FC Barcelona in Führung. Und kurz vor Schluss macht Lucas Vazquez alles klar, Real jubelt im Clasico.

David Alaba hat Real Madrid im ersten Clasico nach der Ära Lionel Messi zum Triumph geführt. Der langjährige Bayern-Star erzielte am am Sonntag beim 2:1 (1:0) beim wankenden Giganten FC Barcelona sein Premierentor (32.) für die Königlichen in der spanischen Liga. Lucas Vazquez (90.+4) traf ebenfalls für Real, quasi mit dem Abpfiff erzielte Sergio Agüero (90.+7) noch den Anschlusstreffer.

Für Real, mit dem deutschen 2014er-Weltmeister Toni Kroos in der Startelf, war es vor 99.000 Zuschauern der vierte Pflichtspielsieg gegen die Katalanen in Serie. Barcelona trat erstmals seit 2004 zu einem Clasico an, ohne den Weltstar Messi (inzwischen Paris St. Germain) unter Vertrag zu haben.

Alaba traf mit einem Linksschuss, der deutsche Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen hatte keine Abwehrchance. Barcas Jungstar Gavi (17) wurde zum jüngsten Starter im ewigen Duell der Erzrivalen im 21. Jahrhundert. Real steht punktgleich mit dem FC Sevilla und Real Sociedad San Sebastian (alle 20 aus neun Spielen) an der Tabellenspitze, Barcelona (15) droht der Sturz Richtung Mittelmaß.

Barcelona - Real Madrid Endstand: 1:2 Tore 0:1 Alaba (32.), 0:2 Vazquez (90.+4), 1:2 Agüero (90.+7) Aufstellung Barcelona ter Stegen - Mingueza (46. Coutinho), Pique, Garcia, Alba - Gavi (85. L. de Jong), Busquets, de Jong (77. S. Roberto) - Dest, Depay, Fati (73. Agüero) Aufstellung Real Madrid Courtois - Vazquez, Militao, Alaba, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Rodrygo (72. Valverde, 90.+1 Carvajal), Benzema, Vinicius Junior (87. Asensio) Gelbe Karten Pique (Barca, 58.), Mendy (Real, 80.)

SCHLUSSPFIFF | FC Barcelona vs. Real Madrid 1:2

90.+7 | TOOOOOOOOOOR für Barca! Agüero trifft zum 1:2

90.+4 | TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR für Real Madrid! Vazquez trifft zum 0:2

90.+1 | Wechsel bei Real Madrid: Carvajal kommt für Valverde

90. Minute | Es gibt sieben Minuten Nachspielzeit im Camp Nou!

87. Minute | Wechsel bei Real: Asensio kommt für Vinicius

85. Minute | Wechsel bei Barca: L. de Jong kommt für Gavi

84. Minute | Depay flankt aus dem linken Halbfeld in den Strafraum. Aguero kommt mit dem Kopf an die Kugel, setzt diese aber über den Kasten.

82. Minute | Sieht nicht gut aus bei Valverde: Der Mittelfeldmann ist bei einem Kopfballduell unsanft gelandet und muss nun behandelt werden.

80. Minute | Gelbe Karte für Mendy (Real)

79. Minute | Das Spiel ist seit den Wechseln etwas ruhiger geworden. Das spielt Real und Coach Ancelotti in die Karten. Während er locker die Hände in den Hosentaschen hat, steht Koeman mit verschränkten Armen vor der Bank der Blaugrana.

77. Minute | Frenkie de Jong muss ebenfalls vom Felde, Sergi Roberto soll seine Mannen hier noch zum Ausgleich bringen.

77. Minute | Wechsel bei Barcelona: S. Roberto kommt für de Jong

75. Minute | 17 Spiele hat Aguero in seiner Karriere gegen Real Madrid bestritten. Kein einziges davon hat der Argentinier gewonnen.

73. Minute | Wechsel bei Barca: Agüero kommt für Fati

72. Minute | Barca hat hier großes Glück: Mendy ist links frei und flankt in den Strafraum. Benzema rutscht im Zentrum aus und bringt den Ball deshalb nicht ins Tor. Am zweiten Pfosten kommt Valverde ans Spielgerät und schießt es ans rechte Außennetz. Wegen Abseits wird die Situation dann sowieso abgepfiffen.

72. Minute | Wechsel bei Real Madrid: Valverde kommt für Rodrygo

69. Minute | Barca hat bislang erst einen Schuss auf das Tor der Blancos abgegeben. Es gibt zu viele Flanken und zu viel Klein-Klein im Angriffsdrittel vom Team von Koeman.

68. Minute | Vinicius Junior kommt jetzt auf links durch. Er will Benzema im Zentrum bedienen, doch ter Stegen passt auf und fängt die Hereingabe ab.

65. Minute | Barca bringt einen hohen Ball nach dem anderen in den Strafraum. Dass die Katalanen nicht gerade mit großgewachsenen Angreifern gesegnet sind, sollte ihnen eigentlich bekannt sein. Real verteidigt das weiterhin souverän.

62. Minute | Herrlicher Spielzug der Königlichen! Mendy hebt die Kugel hinter die Abwehr zu Mordic, der mit einem Kontakt sehenswert zu Benzema ablegt. Der schließt mit rechts ab, doch ter Stegen kann den Schuss mit der Brust abwehren.

60. Minute | Dest verschätzt sich bei einem langen Ball auf Vinicius Junior. Der US-Amerikaner sprintet dem Brasilianer aber hinterher und klärt, bevor der Angreifer abschließen kann.

58. Minute | Gelbe Karte für Pique (Barca)

58. Minute | Flanken über Flanken bei Barca. Real lässt sie gewähren, denn das Zentrum ist gut besetzt. In der Mitte gibt es auch kaum Platz, deswegen viele zu ungenaue Hereingaben von außen.

55. Minute | Mendy zieht ab! Der Linksverteidiger dribbelt von seiner Seite nach innen und schließt mit rechts ab. Der Schuss kommt nicht platziert genug, aber hart. Ter Stegen hat ihn im Nachfassen.

52. Minute | Real lässt Barca kommen. Die Königlichen stehen sicher, können die Hereingaben der Blaugrana bislang gut wegverteidigen.

49. Minute | Fati! Der Jungspund wird von links bedient und zieht schnell ab. Der Schuss kommt nicht platziert genug, Courtois hat ihn sicher.

48. Minute | Barca kommt mit Schwung aus der Kabine. Ähnlich wie in den ersten Minuten der ersten Halbzeit geben sie hier den Ton an und machen Druck.

47. Minute | Barca versucht, Depay hinter die Abwehr zu schicken. Alaba geht aber resolut dazwischen und klärt zum Einwurf.

46. Minute | Wechsel beim FC Barcelona: Coutinho kommt für Mingueza

46. Minute | Weiter geht es im Camp Nou!

Halbzeit | Barca begann gut und zeigte ordentliches Pressing. Real tat sich schwer, in die Partie zu kommen. Zu Abschlüssen kamen aber beide Teams erst mal nicht. Dest vergab freistehend aus kurzer Distanz das mögliche 1:0 Barcas kläglich. Die Königlichen schwammen sich immer mehr frei, indem sie mit langen Bällen die schnellen Außen, Rodrygo und Vinicius Junior, in Szene setzten. Bei einem Konter über links lief Alaba durch und wurde mustergültig von Rodrygo bedient. Der Innenverteidiger traf in seinem ersten Clasico und sorgte dafür, dass Real Selbstvertrauen tankte und Barca immer mehr dominierte. Kurz vor dem Pausenpfiff hätte Fati aber beinahe für den Ausgleich gesorgt.

HALBZEIT | FC Barcelona vs. Real Madrid heute live im TICKER - Pausenstand: 0:1

45. Minute | Das sah gerade ein bisschen aus wie früher: Über links kombinieren sich die Katalanen in den Strafraum der Königlichen. Alba bedient Fati, der mit rechts abzieht. Militao wirft sich in den Schuss und kann ihn wenige Meter vor dem Tor blocken.

41. Minute | Die anfängliche Souveränität ist den Katalanen nun etwas abhanden gekommen. Real hat hier jetzt klar den Hut auf.

38. Minute | Vinicius Junior profitiert von einem weiten Abwurf von Courtois und geht links steil. Er schickt Benzema, der von der Grundlinie in den Rückraum zu Kroos legt. Sein Schuss wird zur Ecke abgelenkt.

36. Minute | Was Barca Mut machen könnte: Zwei Mal waren die Blaugrana in dieser Saison zuhause schon in Rückstand. Es gab einen Sieg und ein Remis.

35. Minute | Real Madrid ist in der Primera Division nach 1:0-Führung seit 14 Spielen unbesiegt (seit dem 9. Februar 2021 gegen FC Getafe).

32. Minute | Was für ein Strich von Alaba! Der Innenverteidiger läuft von hinten durch, kriegt erst die Kugel von Vinicius Junior nicht. Der spielt stattdessen nach rechts zu Rodrygo. Der spielt aber zurück in den Lauf von Alaba, der den Ball mit links ins rechte Eck einschweißt.

32. Minute | TOOOOOOOOOOOOOOOOR für Real Madrid! Alaba trifft zum 0:1

30. Minute | Im Vergleich der Flügelflitzer auf beiden Seiten hat Fati bei den zurückgelegten Kilometern die Nase vorn: Vier Kilometer hat er bislang zurückgelegt, Vinicius Junior deren drei.

29. Minute | Rodrygo steckt hinter die Abwehr für Benzema. Der Franzose versucht es aus spitzem Winkel und schießt an das rechte Außennetz. Benzema stand zuvor ohnehin knapp im Abseits.

28. Minute | Mittlerweile hat Real 53 Prozent Ballbesitz. Benzema dirigiert von der Spitze aus sein Team beim Aufbau.

25. Minute | Was macht Dest denn da? Barca kommt links durch bis in den Strafraum. Dann wird die Kugel flach nach rechts gespielt, wo kein Real-Spieler Dest auf dem Schirm hat. Der zieht mit rechts ab und schießt den Ball ohne Druck aus kurzer Entfernung einen halben Meter über den Kasten. Das muss eigentlich die Führung sein.

24. Minute | Benzema schickt Vinicius links in die Tiefe. Der Brasilianer umkurvt ter Stegen, schlägt dann noch einen Haken und holt ter Stegen so wieder ins Spiel zurück. Nach mehreren Finten ist der Angreifer am Keeper vorbei, sein Schuss wird aber geblockt. Beim Pass von Benzema stand er aber eh im Abseits.

21. Minute | Vinicius Junior wird im Strafraum von Mingueza leicht an der Hüfte berührt. Der Brasilianer sackt zu Boden und will einen Strafstoß. Kann man geben, muss man aber nicht.

19. Minute | Real streut immer wieder mal lange Bälle im Aufbau ein. So überspielen sie das aggressive Pressing der Katalanen und können ihre schnellen Brasilianer, Rodrygo und Vinicius Junior, in Szene setzen.

16. Minute | Viele Fehlpässe beim FC Barcelona. Das kennt man so eigentlich nicht von den Katalanen. Aber im Jahre 2021 sieht das bei den finanziell klammen Blaugrana so aus.

13. Minute | Vinicius Junior wird links in die Tiefe geschickt. Während einige Barca-Spieler Abseits reklamieren, läuft der Brasilianer einfach weiter. An der Grundlinie will er in den Strafraum flanken, die Hereingabe wird zur Ecke geblockt.

10. Minute | Die ersten zehn Minuten sind rum. Es gab bislang noch keinen Abschluss zu bestaunen im Camp Nou.

6. Minute | Hohes Pressing von den Katalanen. Damit erschweren sie den Königlichen den Spielaufbau immens und kommen immer wieder schnell zurück in Ballbesitz.

3. Minute | Ruhiges Abtasten: Beide Teams gehen in den ersten Minuten noch nicht das größe Risiko. Barca hat aber etwas mehr Ballbesitz.

1. Minute | Und der Ball rollt, der Clasico zwischen Barcelona und Real Madrid läuft!

vor Beginn | Schiedsrichter ist heute Jose Maria Sanchez Martinez.

vor Beginn | Barca hat sich wieder etwas gefangen nach einem durchwachsenen Start und ist mittlerweile Achter mit 15 Zählern. Auch die Katalanen haben erst acht Spiele hinter sich.

vor Beginn | Aktuell stehen die Königlichen mit 17 Punkten nach acht absolvierten Spielen auf Platz 4. Drei Zähler hinter Sevilla, das an der Tabellenspitze ist (neun Spiele).

vor Beginn | Angstgegner? Carlo Ancelotti hat keines seiner fünf Pflichtspiele auswärts bei Barcelona gewonnen (2U, 3N) und als Real-Coach beide Male im Camp Nou verloren. Nur ein einziger Trainer von Real Madrid hat in der Geschichte des Clasicos seine ersten drei Auswärtsspiele in allen Wettbewerben verloren: Leo Beenhakker, der zwischen 1987 und 1988 bei seinen ersten vier Besuchen im Stadion der Blaugrana verlor.

vor Beginn | Karim Benzema hat in seinen 36 Pflichtspielen für Real Madrid gegen Barcelona insgesamt zehn Tore erzielt und ist einer von 13 Spielern, die in der Geschichte des Clasicos zweistellig getroffen haben.

vor Beginn | Mit einem Sieg könnte Sergio Busquets zum Barcelona-Spieler mit den meisten Pflichtspiel-Siegen in der Geschichte des Clasicos werden, insgesamt käme nur Paco Gento auf mehr (21) - Busquets hat 19 seiner 40 Spiele gegen Real Madrid gewonnen (8U, 13N).

vor Beginn | Real Madrid hat die letzten drei Pflichtspiele gegen Barcelona allesamt gewonnen, eine längere Siegesserie gab legte Real letztmals 1965 gegen Barcelona hin (sieben, eines in der Copa del Rey und sechs in La Liga).

vor Beginn | Barcelona hat keines seiner letzten vier Spiele gegen Real Madrid in LaLiga gewonnen (1U, 3N) - sollten sie dieses Spiel ebenfalls nicht gewinnen, wäre dies die längste Sieglos-Serie in La Liga gegen einen Gegner seit Mai 2008, damals auch gegen Los Blancos (2U, 3N).

vor Beginn | Never change a winning Team: Daran hält sich Carlo Ancelotti, denn er schickt die gleichen elf Spieler auf den rasen, die am Dienstag Donezk mit 5:0 abgefidelt haben.

Zwei Wechsel bei Blaugrana: Im Vergleich zum 1:0 gegen Kiew in der Champions League gibt es zwei Änderungen. Ansu Fati und Eric Garcia beginnen für Luuk de Jong und Clement Lenglet.

vor Beginn | Blicken wir direkt auf die Aufstellungen. So geht Barca den Clasico an: ter Stegen - Mingueza, Pique, Garcia, Alba - Gavi, Busquets, de Jong - Dest, Depay, Fati.

vor Beginn | Herzlich willkommen in der Primera Division zur Begegnung des 10. Spieltages zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid.

FC Barcelona vs. Real Madrid heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Barcelona: ter Stegen - Mingueza, Pique, Garcia, Alba - Gavi, Busquets, de Jong - Dest, Depay, Fati

Real Madrid setzt auf folgende Aufstellung: Courtois - Vazquez, Militao, Alaba, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior

Barca vs. Real Madrid im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor dem Clasico heute

Barcelona hat keines seiner letzten vier Spiele gegen Real Madrid in LaLiga gewonnen (1U 3N) - sollten sie dieses Spiel ebenfalls nicht gewinnen, wäre dies die längste Sieglos-Serie in diesem Wettbewerb gegen einen Gegner seit Mai 2008, damals auch gegen Los Blancos (2U 3N).

Real Madrid hat die letzten drei Pflichtspiele gegen Barcelona allesamt gewonnen, eine längere Siegesserie gab legte Real letztmals 1965 gegen Barcelona hin (7, eines in der Copa del Rey und 6 in LaLiga).

Nach dem 3-1-Sieg im Oktober 2020 könnte Real Madrid zum dritten Mal in der LaLiga-Geschichte und zum zweiten Mal im Camp Nou mehrere Auswärtssiege in Folge einfahren (drei Siege zwischen 1963 und 1965).

Barcelona hat in 34 der letzten 35 LaLiga-Heimspiele getroffen (79 Tore insgesamt, 2.3 pro Spiel) und blieb in diesem Zeitraum nur gegen Atlético Madrid im Mai 2021 torlos (0-0).

Nach der 0-1-Niederlage gegen Espanyol am achten Spieltag könnte Real Madrid erstmals seit den letzten beiden Spieltagen der Saison 2018/19 unter Zinedine Zidane wieder zwei LaLiga-Niederlagen am Stück kassieren.

Mit einem Sieg könnte Sergio Busquets zum Barcelona-Spieler mit den meisten Pflichtspiel-Siegen in der Geschichte des Clásicos werden, insgesamt käme nur Paco Gento auf mehr (21) - Busquets hat 19 seiner 40 Spiele gegen Real Madrid gewonnen (8U 13N).

Nach seinem Tor gegen Real Madrid im Camp Nou in der vergangenen Saison könnte Barcelonas Ansu Fati der vierte Spieler werden, der in seinen ersten beiden Startelf- Einsätzen im El Clásico in LaLiga im 21. Jahrhundert jeweils mindestens ein Tor erzielte, nach Samuel Eto'o im Jahr 2005 (traf in seinen ersten drei), Ruud van Nistelrooy im Jahr 2007 (zwei) und Pedro Rodríguez im Jahr 2010 (zwei).

Karim Benzema hat in seinen 36 Pflichtspielen für Real Madrid gegen Barcelona in allen 10 Tore erzielt und ist einer von 13 Spielern, die in der Geschichte des El Clásico zweistellig getroffen haben.

Barcelonas Ronald Koeman könnte der erst zweite Trainer in der LaLiga-Geschichte werden, der seine ersten drei El Clásico-Spiele verliert, nach Patrick O'Connell zwischen 1935 und 1940, ebenfalls mit dem FC Barcelona.

Carlo Ancelotti hat keines seiner fünf Pflichtspiele auswärts bei Barcelona gewonnen (2U 3N) und als Real-Coach beide Male im Camp Nou verloren. Nur ein einziger Trainer von Real Madrid hat in der Geschichte des ElClásico seine ersten drei Auswärtsspiele in allen Wettbewerben verloren: Leo Beenhakker, der zwischen 1987 und 1988 bei seinen ersten vier Besuchen im Stadion der Blaugrana verlor.

FC Barcelona vs. Real Madrid im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zum Clasico heute

Beim späten Abendessen in einem katalanischen Restaurant schwor sich der FC Barcelona auf den Clasico ein. Zu feiern gab es die Vertragsverlängerung von Top-Talent Ansu Fati, doch die Barca-Spieler nutzten den Mittwochabend auch, um den Teamgeist zu betonen. Schließlich steht der 26-malige Meister vor dem Heimspiel gegen Real Madrid am Sonntag (16.15 Uhr) ähnlich wie der Erzrivale am Scheideweg.

Das zeigt schon der Blick aufs Personal: Erstmals seit 2007 stehen weder Cristiano Ronaldo noch Lionel Messi bei den Weltklubs unter Vertrag. Im Oktober 2018 fehlten die beiden Superstars zwar schon einmal im Clasico - Ronaldo war nach Turin gewechselt, Messi fiel verletzt aus -, doch nun haben CR7 und Messi die Liga verlassen. Besonders für Barca ist die Saison ein Neuanfang.

In der Tabelle liegen die Katalanen aktuell nur auf Rang sieben, zudem bereiten die Finanzen Kopfschmerzen. Der neue, auf sechs Jahre angelegte Vertrag von Teenager Fati (18) soll daher nach innen wie außen als Zeichen verstanden werden, dass Barca trotz aller Probleme noch lebt. Der Beweis soll nun vor 99.000 Fans im Camp Nou folgen.

Die triste Gegenwart und das Hoffen auf die Zukunft wird so etwas wie die Überschrift für den Clasico, bei dem zwei Giganten aufeinander treffen, die irgendwie versuchen, ihren Kopf über Wasser zu halten. Denn auch Real befindet sich unter Carlo Ancelotti im Umbruch. Das gelingt bislang deutlich besser: Bei einem Spiel weniger beträgt der Rückstand auf Überraschungs-Spitzenreiter Real Sociedad San Sebastian nur drei Punkte.

Und während bei Barca mit Pedri, Gavi (17), Nico Gonzalez (19), Ronald Araujo (22) und Sergino Dest (20) ein neue, hungrige Generation im Anmarsch ist, setzt auch Real in Miguel Gutierrez (20), Eduardo Camavinga (18) und Vinicius Junior (21) mehr und mehr auf die Jugend. Und so könnte am Sonntag der Teenager Gavi neben dem 33 Jahre alten Sergio Busquets spielen, während auf der anderen Seite Rodrygo (20) die Vorlagen für Karim Benzema (33) liefert.

Nicht fehlen dürfen freilich auch Toni Kroos (31) bei Real und Marc-Andre ter Stegen (29) bei Barcelona. Beide gehören bereits eher zur alten Garde.

Quelle: SID

FC Barcelona vs. Real Madrid heute im LIVE-TICKER: El Clasico im Überblick