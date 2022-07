FC Barcelona stichelt vor Testspiel-Clasico in Las Vegas gegen Real Madrid

Der FC Barcelona und Real Madrid treffen in Las Vegas aufeinander. Die Katalanen bringen vor dem Testspiel etwas Würze in das Duell.

Vor dem ersten inoffiziellen Clasico der neuen Spielzeit zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid im Rahmen der Saisonvorbereitung in Las Vegas hat der katalanische Klub seinen Erzrivalen auf den Arm genommen und an das jüngste, für die Madrilenen schmerzhafte, Aufeinandertreffen erinnert.

An eines der zahlreichen Hochhäuser der Stadt wurde eine digitale Werbung für das Spiel an die Fassade projiziert, darunter auch der Satz: "Keine Sorge, Merengues, was in Vegas passiert, bleibt in Vegas." Dabei handelt es sich um eine Abwandlung des für die Stadt markanten Spruches, der auf die dort gerne begangenen Sünden abzielt. "Merengues" ist einer der Spitznamen für Real.

Bon dia, Catalunya!



— El Barça a Las Vegas pic.twitter.com/HLY86gkVDC — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2022

Letzter Clasico: Barca feierte klaren Sieg bei Real

Das Spiel steigt am Sonntagmorgen um 5 Uhr deutscher Zeit im Allegiant Stadium, der hochmodernen Spielstätte des NFL-Teams Las Vegas Raiders. Beim bislang letzten Aufeinandertreffen beider Teams im März feierte Barca einen 4:0-Auswärtssieg in Madrid, der zwar an der Meisterschaft der Blancos nichts mehr änderte, der geschundenen Seele der Katalanen aber etwas Linderung verschaffte.

Bis zum Auftakt in die neue Saison dauert es für beide Klubs aber noch drei Wochen. Barca empfängt am 13. August Rayo Vallecano, einen Tag später gastiert Real bei UD Almeria.