FC Barcelona und Real Madrid machen Chelsea bei Arsen Zakharyan Konkurrenz

Chelsea wollte einen weiteren hochbegabten Youngster an die Stamford Bridge lotsen, scheiterte aber. Namhafte Konkurrenz gibt es nun aus Spanien.

Neben dem FC Chelsea haben auch die spanischen Spitzenvereine Real Madrid und FC Barcelona ihre Fühler nach Mittelfeldtalent Arsen Zakharyan ausgestreckt. Das berichtet die Sport. Real und Barca verfolgten die Entwicklung des offensiven Mittelfeldspielers von Dinamo Moskau genau, vor allem die Scouts der Blaugrana sollen beeindruckt sein.

Zakharyan steht in Moskau noch bis Sommer 2024 unter Vertrag. Allerdings kann das 19 Jahre alte Eigengewächs den Klub für die festgeschriebene Ablöse von 14,5 Millionen Euro verlassen.

Chelsea scheiterte bei Zakharyan am Deadline Day

Im Werben um Zakharyan hat aktuell Chelsea die Nase vorn. Die Blues bemühten sich bereits in der vergangenen Transferperiode um den Teenager, scheiterten aber am Deadline Day mit seiner Verpflichtung. Eine wesentliche Rolle spielte dabei die britischen Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffskriegs in der Ukraine.

Zakharyan bestätigte bei Sport Express:"Es gab ein Angebot, aber es hat nicht geklappt. Die Gründe kennt ihr vermutlich."Natürlich hatte ich zugesagt, wie hätte ich es ablehnen können?” Er hoffe nun, dass ein Wechsel"vielleicht im Winter"über die Bühne geht. Gerüchte, er könnte einen Wechsel seiner Staatsbürgerschaft anstreben, um einen Transfer zu ermöglichen, dementierte der viermalige Nationalspieler allerdings.

Zakharyan gilt in Russland als größtes Talent. Seit zwei Jahren ist er Stammspieler bei Dinamo. Für die Profimannschaft des Hauptstadtklubs absolvierte er 55 Partien, in denen ihm 13 Tore und 16 Assists gelangen.