FC Barcelona: Ronaldinho rät zu Transfer von Leeds-Star Raphinha

Ronaldinho hat seinem Ex-Klub FC Barcelona zur Verpflichtung seines Landsmanns Raphinha geraten. Der Angreifer vom englischen Erstligisten Leeds United passe "sehr gut" zu den Katalanen, so der ehemalige Weltfußballer im Gespräch mit Radio Marca.

Ronaldinho, von 2003 bis 2008 in Diensten Barcelonas, führte aus: "Ich hätte es sehr gerne, wenn Raphinha zu Barca käme. Ich glaube, dass er gut dorthin passen würde. Ich kenne ihn bestens, und er hat die Qualität."

FC Barcelona: Auch Bayern-Gerüchte um Raphinha

In der Tat kursieren seit einigen Wochen Wechselgerüchte um Raphinha und die Blaugrana. Die Sport berichtete Ende März, der 25 Jahre alte Flügelstürmer wolle zu Barca wechseln. Dort sah man sich nach einer Alternative zu Ousmane Dembele um.

Nach Informationen von GOAL und SPOX lehnte Raphinha bereits im Februar ein Angebot über eine vorzeitige Vertragsverlängerung in Leeds ab. Dort läuft sein Arbeitspapier noch bis 2024. Hartnäckig wird der Selecao-Star (sieben Länderspiele, drei Tore) auch beim FC Bayern als Neuzugang gehandelt.

In der laufenden Saison erzielte Raphinha in 28 Premier-League-Spielen neun Tore und lieferte zudem drei Vorlagen. In Leeds ist er damit absoluter Leistungsträger.

Lob gab es von Ronaldinho derweil auch für Barcelonas Youngster Pedri. Der junge Mittelfeldspieler ist seit Monaten in aller Munde, am Wochenende erzielte er gegen den FC Sevilla ein Traumtor. "Ich hoffe, dass er eine Ära prägen wird", sagte Ronaldinho über den 19-Jährigen. "Er verfügt über enorme Qualität und zeigt sie auch."