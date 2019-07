Bericht: FC Barcelona plant ohne Rafinha

Die Zeit von Rafinha beim FC Barcelona könnte zu einem Ende kommen. Die Katalanen sollen in der nächsten Saison ohne ihn planen.

Spaniens Meister plant in der nächsten Saison offenbar ohne Mittelfeldspieler Rafinha. Wie die Mundo Deportivo berichtet, strebe man einen Transfer in diesem Sommer an und habe dem 26-Jährigen die Freigabe erteilt.

Demnach soll Rafinha einer Ausdünnung des dicht besetzten Barca-Mittelfeldes zum Opfer fallen. Zuletzt hatte er noch betont, sich auch in der nächsten Saison bei den Katalanen zu sehen.

Rafinha zuletzt in Gesprächen mit Valencia

Rafinha steht noch bis 2020 unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison war er wegen eines Kreuzbandrisses lange ausgefallen und hat daher nur acht Spiele für Barcelona absolviert.

Ein Abgang soll für den Bruder von Bayern-Spieler Thiago nun nur zu einem Champions-League-Teilnehmer infrage kommen. Zuletzt hatte er sich in Gesprächen mit dem FC Valencia befunden.