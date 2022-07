FC Barcelona: Präsident Joan Laporta bestätigt Verlängerung mit Ousmane Dembele

Das Wechseltheater um Ousmane Dembele ist beendet. Laut Barca-Präsident Joan Laport bleibt der Franzose.

Jetzt bleibt Ousmane Dembele also doch beim FC Barcelona! Joan Laporta bestätigte, dass die Vertragsverlängerung mit dem Franzosen in den nächsten Tagen bekanntgegeben wird. "Ja, diese Woche wird Dembele unterschreiben", sagte der Barca-Präsident am Mittwoch.

Die Mundo Deportivo hatte bereits zuvor von einer Vertragsverlängerung bis 2024 berichtet. Der 25 Jahre alte Offensivspieler soll demnach 40 Prozent weniger Grundgehalt erhalten, als ein Angebot der Blaugrana an Dembele aus dem vergangenen Dezember vorsah. Durch leistungsbezogene Bonuszahlungen soll der ehemalige Dortmunder sein Gehalt jedoch deutlich anheben können.

Auch Raphinha läuft künftig für Barca auf

Dembele wechselte 2017 für 140 Millionen Euro vom BVB zum FC Barcelona. Für diesen erzielte er seitdem 19 Tore in 102 Spielen.

Am Vormittag hatten Leeds United und Barca bereits bestätigt, dass der Brasilianer Raphinha das Team von Trainer Xavi verstärken wird. Nur der Medizincheck steht noch aus.