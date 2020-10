FC Barcelona: Präsident Bartomeu ist zurückgetreten

Nun also doch: Josep Maria Bartomeu wirft bei Barca hin. Mit dem umstrittenen Präsidenten geht auch der komplette Vorstand.

Der in die Kritik geratene Präsident des , Josep Maria Bartomeu, ist entgegen seiner Ankündigung vom Montag nun doch von seinem Amt zurückgetreten. Auch der restliche Vorstand soll zurückgetreten sein. Das berichteten zunächst mehrere spanische Medien übereinstimmend. Die Informationen decken sich mit den Informationen, die auchund SPOX vorliegen.

Demnach wird der 57-Jährige in Kürze auch offiziell seinen Rücktritt verkünden, mit ihm wird der gesamte Vorstand den Klub verlassen. Zu diesem Zweck hat der Verein kurzfristig für 20.45 Uhr eine Pressekonferenz einberufen.

FC Barcelona: Bartomeu lag im Clinch mit Lionel Messi

Bartomeu war über sechs Jahre als Präsident bei Barca im Amt und im Zuge der Affäre rund um den wechselwilligen Lionel Messi im Sommer massiv in die Kritik geraten.

In der Folge der Unruhen, die durch die Misswirtschaft der vergangenen Jahre und das 2:8-Desaster noch verstärkt wurden, hatte eine von Mitgliedern des Vereins gegründete Initiative Unterschriften für einen Misstrauensantrag gegen Bartomeu gesammelt. Ziel war der sofortige Rücktritt des gesamten Vorstandes.

Über 20.000 Mitglieder unterzeichneten und erfüllten so die Grundlage für das Misstrauensvotum. Bis Anfang November musste statutengemäß eigentlich ein Referendum an sieben Orten in Katalonien über die Absetzung des Präsidiums stattfinden. Dem kam Bartomeu nun offenbar zuvor.