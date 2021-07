FC Barcelona: Jose Mourinho schlägt offenbar Transfer von Miralem Pjanic zur AS Rom aus

Nach Juventus lehnt wohl auch die AS Rom eine Rückkehr von Miralem Pjanic ab. Für Jose Mourinho ist der Transfer finanziell offenbar nicht stemmbar.

Der FC Barcelona ist weiterhin auf der Suche nach einem Abnehmer für Mittelfeldspieler Miralem Pjanic. Wie die spanische Sportzeitung Marca berichtet, hat mit der AS Rom der nächste mögliche Kandidat einem Transfer des Bosniers eine Absage erteilt.

So soll Pjanics Ex-Klub den 31-Jährigen zuletzt zwar beobachtet haben, Trainer Jose Mourinho lehnte nun jedoch offenbar einen Transfer aus finanziellen Gründen ab. Zuvor hatte angeblich auch Juventus eine Rückkehr des Mittelfeldakteurs ausgeschlossen.

FC Barcelona erwägt Leihtransfer von Miralem Pjanic

Eine große Hürde stellt Pjanics Jahresgehalt dar, das sich auf rund 15 Millionen Euro belaufen soll. Auch auf die kolportierte Ablöseforderung in Höhe von 45 Millionen Euro möchte bisher wohl kein Klub eingehen. Die Blaugrana sind daher dem Bericht zufolge auch bereit, Pjanic leihweise ziehen zu lassen, um dringend notwendige Gehaltseinsparungen vornehmen zu können.

Erst im vergangenen Sommer wechselte Pjanic von Juventus nach Barcelona, wo er seitdem nur selten der ersten Elf von Ronald Koeman angehörte. So begann er in 30 Spielen 17-mal von der Bank und war dabei an keinem Tor beteiligt.