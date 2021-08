FC Barcelona: Philippe Coutinho soll Lionel Messis Nummer 10 erben

Lionel Messi ist weg und damit wurde die legendäre Nummer 10 beim FC Barcelona frei. Nun soll sie offenbar Philippe Coutinho übernehmen.

Der FC Barcelona hat die Nummer 10 von Lionel Messi nach dessen Wechsel zu Paris Saint-Germain noch nicht vergeben. Doch nun soll ausgerechnet Philippe Coutinho das Trikot mit der bedeutenden Nummer tragen.

Wie die in Barcelona ansässige Sportzeitung Mundo Deportivo berichtet, wurde Coutinho von Barca angeboten, die Nummer 10 bei den Katalanen zu übernehmen. Also ausgerechnet der Brasilianer, der als Verkaufskandidat gilt und bislang eher maue Leistungen für den spanischen Topklub erbracht hat.

Der 29-Jährige habe sich Bedenkzeit erbeten, heißt es in dem Bericht. Eine wirkliche Alternative hat der Offensivspieler aus Rio de Janeiro, der 2019/2020 an den FC Bayern ausgeliehen war, allerdings nicht. In der Primera Division dürfen Spieler nur die Nummern 1 bis 25 tragen und die übrigen 24 Zahlen sind in Barcelona belegt.

Zur Erinnerung: Coutinho trug bereits in München und während seiner Zeit beim FC Liverpool die Nummer 10.

Coutinho verdient bei Barca offenbar 12 Millionen Euro

Ob der Brasilianer bei Barca bleibt, ist nach wie vor ungewiss. Klubs, die den 63-maligen Selecao-Kicker verpflichten möchten, sind jedenfalls auf ein Entgegenkommen des Spielers angewiesen. Sein Gehalt, das in Barcelona angeblich 12 Millionen Euro netto pro Jahr betragen soll, will und kann wohl kaum ein anderer Verein bezahlen.

Coutinho wechselte 2018 von Liverpool nach Spanien und steht in Barcelona noch bis 2023 unter Vertrag. In der vergangenen Saison absolvierte Coutinho 14 Pflichtspiele, in denen er drei Tore erzielte und zwei weitere Treffer vorbereitete.