"Absolute Bereicherung": Welchen Transfer sich Pedri beim FC Barcelona wünscht

Ist Barcas Einkaufstour immer noch nicht beendet? Offenbar arbeiten die Katalanen an einem Transfer von Pedris Wunschspieler.

Mittelfeldspieler Pedri macht sich beim FC Barcelona für einen Transfer von Athletic Bilbaos Innenverteidiger Inigo Martinez stark. "Natürlich wünsche ich mir Inigo Martinez bei uns. Ich kenne ihn, wir schätzen uns sehr", wird der junge Spanier von der Mundo Deportivo zitiert.

Laut Pedri wäre der 31-Jährige "eine absolute Bereicherung, aber am Ende muss unser Trainer Xavi entscheiden".

Chance für Barca? Inigo Martinez hat nur bis 2023 Vertrag

In Bilbao hat Martinez noch einen Vertrag bis 2023, was einen Transfer in diesem Sommer durchaus möglich macht. Laut Mundo Deportivo soll es sogar erste Gespräche zwischen beiden Klubs geben, doch in Sachen Ablösesumme liegen die Verantwortlichen noch weit auseinander.

Der 19-fache spanische Nationalspieler kam 2018 für 32 Millionen Euro von Real Sociedad und erzielte seitdem sechs Tore in 158 Pflichtspielen.