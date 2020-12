FC Barcelona: Ousmane Dembele wird gegen Juventus wohl verletzt fehlen

Ousmane Dembele hat sich im Ligaspiel gegen Cadiz am Oberschenkel verletzt. Gegen Juventus wird der Franzose Barca wohl fehlen.

Der muss im Spiel um den Gruppensieg in der gegen am Dienstag (21 Uhr live auf DAZN) voraussichtlich auf Ousmane Dembele verzichten. Wie die Katalanen am Sonntag bekanntgaben, hat sich der Offensivspieler bei der überraschenden 1:2-Niederlage in Cadiz am Samstag eine Oberschenkelverletzung zugezogen.

Ausgeschlossen sei ein Einsatz Dembeles gegen Juve zwar nicht, man plane aber ohne ihn, heißt es in dem Statement weiter. Der 23-Jährige war in Cadiz zur zweiten Halbzeit für Philippe Coutinho eingewechselt worden und hatte trotz der Verletzung bis zum Abpfiff auf dem Platz gestanden.

FC Barcelona: Ousmane Dembele zuletzt gut in Form

Dembele war zuletzt im Aufwind und hatte sich in guter Form präsentiert, bis dato sind dem Weltmeister diese Saison in zwölf Einsätzen vier Tore und zwei Vorlagen gelungen. Unter anderem traf er beim 2:0-Hinspielsieg gegen Juventus.

Mehr Teams

Im Rückspiel gegen die Italiener würde Barcelona nun sogar eine knappe Niederlage mit einem Tor Unterschied reichen, um dann ob des gewonnenen direkten Vergleiches als Gruppensieger ins Achtelfinale der Königsklasse einzuziehen.