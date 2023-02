FC Barcelona: Ousmane Dembélé rettet seinen Jugendklub mit großzügiger Spende

Ousmane Dembélé hat seine Fußball-Wurzeln nicht vergessen. Nun kümmert er sich um einen seiner Ex-Klubs, der in Not geraten ist.

WAS IST PASSIERT? Ousmane Dembélé, der Star des FC Barcelona, hat seinem Jugendklub Évreux FC in Frankreich 100.000 Euro gespendet, da sich der Verein in finanziellen Schwierigkeiten befindet. Das bestätigte der Klub.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Dembélé kam als Zwölfjähriger zum Verein, der damals noch ALM Évreux hieß und nach einer Fusion 2009 in Évreux FC umbenannt wurde. Der Flügelspieler verbrachte nur ein Jahr im Klub, danach schloss er sich Stade Rennes an.

DIE REAKTIONEN: Für seine großzügige Spende bedankte sich laut französischen Medienberichten nicht nur der Präsident des Klubs, Samuel Brigantino, sondern auch der Bürgermeister der Kleinstadt, Guy Lefrand.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Dembélé, der aktuell verletzt ist, spielt eine gute Saison beim FC Barcelona: In 18 Liga-Duellen kommt er auf fünf Tore und fünf Vorlagen.