FC Barcelona: Ousmane Dembélé fällt gegen Manchester United aus

Ousmane Dembélé hat es mal wieder erwischt: Der verletzungsanfällige Franzose musste in Girona schon in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden.

WAS IST PASSIERT? Ousmane Dembélé wird dem FC Barcelona in den kommenden Spielen verletzt fehlen. Wie die Katalanen am Samstagabend bekanntgaben, hat sich der Offensivspieler im LaLiga-Spiel gegen Girona (1:0) eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dembélé griff sich in der ersten Halbzeit der Partie in Girona nach einem Sprint an den Oberschenkel und musste vom Feld. In der 26. Minute kam Pedri für ihn ins Spiel.

DAS BILD ZUR NEWS:

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Wie lange genau der Franzose ausfällt, kommunizierte Barça nicht. Die Marca allerdings berichtet von einer Ausfallzeit von drei Wochen. Damit wäre Dembele für fünf Partien außer Gefecht, unter anderem auch in der Europa League gegen Manchester United am 16. Februar.