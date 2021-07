FC Barcelona: Olympique Marseille angeblich an Philippe Coutinho interessiert

Bleibt Philippe Coutinho dem FC Barcelona erhalten oder zieht der Offensivakteur noch in diesem Sommer weiter? Offenbar ist man auf Abschied gepolt.

Philippe Coutinho soll den FC Barcelona offenbar unbedingt verlassen und könnte zu Olympique Marseille wechseln. Eines Berichts der L'Equipe zufolge sucht der französische Ligue-1-Klub nach Sponsoren, die eine Realisierung des Transfers möglich machen könnten.

Der 29-jährige Offensivallrounder soll beim FC Barcelona über 20 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Sein Vertrag läuft bis 2023. Laut der Sport sollen neben Marseille auch Leicester City und die beiden Mailänder Klubs AC und Inter an Coutinho interessiert sein.

Marseille hat in diesem Transfersummer schon rund 40 Millionen Euro für Neuzugänge ausgegeben. Für 25 Millionen Euro kam der zentrale Mittelfeldspieler Gerson (24) von Flamengo Rio de Janeiro, für elf Millionen Innenverteidiger Leonardo Balerdi von Borussia Dortmund (22, zuvor ausgeliehen) und für drei Millionen Linksaußen Konrad de la Fuente (19) vom FC Barcelona B. Außerdem lieh OM den ehemaligen Hertha-BSC-Spieler Matteo Guendouzi (22) von dessen Stammklub FC Arsenal aus.

FC Barcelona braucht Geld für Verlängerung mit Messi

Barca muss für eine Vertragsverlängerung mit Lionel Messi (34) unbedingt finanzielle Ressourcen freilegen. Dafür könnte nicht nur Coutinho veräußert werden, auch Samuel Umtiti, Miralem Pjanic und Martin Braithwaite gelten als Verkaufskandidaten.

Nach seiner Leihe zum FC Bayern war Coutinho im vergangenen Sommer nach Barcelona zurückgekehrt, hatte aber große Teile der Saison wegen einer Knieverletzung verpasst. Coutinho absolvierte seine Reha in der brasilianischen Heimat. Am Montag begann er in Barcelona mit dem Aufbautraining.