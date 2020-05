Bericht: FC Barcelona verliert Nachwuchstalent Marc Jurado an Manchester United

Der FC Barcelona und Marc Jurado konnten sich wohl nicht auf eine Verlängerung einigen. Nun soll es für den 16-Jährigen zu Manchester United gehen.

Der 16-jährige Rechtsverteidiger Marc Jurado wird den Nachwuchsbereich des verlassen und sich zur nächsten Saison anschließen. Das berichtet die spanische Sport.

Der Verein habe Jurado, der aktuell in der U17 zum Einsatz kommt, angeboten, in die U18 aufzurücken. Eine Einigung mit dem Talent konnte aber nicht erzielt werden.

Manchester United eröffnet 16-jährigem Jurado Aufstiegsperspektiven

Nach mehrwöchigen Verhandlungen habe sich der Spieler dem Bericht zufolge gegen eine Verlängerung und für einen Abschied nach entschieden.

In Manchester wird Jurado zunächst in der nächsthöheren Mannschaft eingesetzt, mit der Perspektive, in der darauffolgenden Saison in die zweite Mannschaft aufzurücken, sofern die Leistung stimmt.